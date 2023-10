L'épave du Nucleus, qui a coulé il y a plus de 150 ans dans le lac Supérieur. Les plongeurs se disent de plus en plus préoccupés par l'impact des espèces envahissantes, comme les moules zébrées et quagga, sur les épaves historiques.

Photo : Avec la permission de la Société historique des épaves des Grands Lacs.