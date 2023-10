Des résidents de Saint-Sauveur proposent de transformer l’ancienne école en dépanneur

Des résidents de Saint-Sauveur, dans la Municipalité des Hautes-Terres, au Nouveau-Brunswick, proposent une nouvelle vocation pour l’ancienne école du village.

L’école La Découverte a définitivement fermé ses portes en 2016. Quelques citoyens présents lors de la réunion ordinaire du conseil municipal la semaine dernière ont lancé l'idée de la transformer en un dépanneur, selon le maire de la Municipalité des Hautes-Terres, Denis Landry.

Ouvrir en mode plein écran Denis Landry a obtenu sept mandats de député au provincial avant d'être élu maire de la Municipalité des Hautes-Terres. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Le dépanneur précédent dans le village a été détruit par un incendie il y a quelques années et il n'a jamais été remplacé.

C’est un service qui leur manque. S’il faut aller chercher un demi-litre de lait, il faut qu’ils aillent à Saint-Isidore ou Allardville. Même chose lorsqu’ils vont chercher de l’essence. Il n’y a plus de [produits de base] pour le village dans la région de Saint-Sauveur. Les gens ont confirmé à voix haute que c’était bel et bien ce qu’ils voulaient , explique Denis Landry au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Des membres de la communauté ont exprimé d’autres idées à d’autres occasions, par exemple pour que l’ancienne école abrite un foyer de soins ou un fabricant d’ustensiles de cuisine en bois, ajoute le maire Landry.

Attente de documents de Fredericton

Les autorités municipales espèrent conclure bientôt l’achat du terrain et du bâtiment avec le gouvernement provincial.

On va mettre des pressions pour que le gouvernement fasse la transaction, qu’il finisse ça, qu’il envoie les papiers à notre avocat pour qu’on puisse signer ça. Lorsque ce sera signé, nous autres, on va la mettre à vendre. Après ça, on va voir s’il y a des personnes qui sont vraiment intéressées, comme je l’entends dernièrement , affirme Denis Landry.

Il y a tout un mouvement dans la communauté pour faire quelque chose de positif avec cette ancienne école.

Les gens voient depuis 2016 qu’elle ne fait rien. Là, l’intérêt, de plus en plus, c’est d’avoir quelque chose là-dedans qui satisfait les besoins de la communauté , souligne Denis Landry.

Avec les renseignements de l’émission La matinale