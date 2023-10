Un nouveau logement abordable qui allie l’utilité à la culture à Calgary

Des aînés autochtones pourront s’installer au courant du mois dans un nouveau logement abordable qui leur est destiné, à Calgary.

Le Indigenous Elders’ Lodge, situé dans le secteur Highland Park, a ouvert ses portes lundi.

Le bâtiment contient 12 logements abordables destinés aux aînés et offre des lieux de rassemblements culturels.

Shane Gauthier, président du Aboriginal Friendship Centre of Calgary (AFCC) était ému de la concrétisation du projet de trois ans.

Ce ne sera pas seulement un bâtiment, mais un endroit sécuritaire pour les aînés autochtones qui sont vulnérables ou à risque et ont vécu de la discrimination, de la violence, de l’exclusion et des difficultés , explique-t-il dans un communiqué de presse.

Ce bâtiment de 6 millions de dollars est un endroit accueillant où nos aînés pourront tisser des liens sociaux et accéder à du soutien pour améliorer leur qualité de vie.

Sans la sagesse et les conseils des aînés, nous ne serions pas ici , ajoute Shane Gauthier. Nous devons nous occuper d’eux, de leurs histoires, de leur langue et de leur culture parce que les jeunes apprennent beaucoup grâce aux aînés.

Reg Crowshoe de la Première Nation Piikani souligne aussi l’importance des aînés. Notre culture et notre savoir traditionnel sont oraux. Ce n’est pas écrit, donc nous avons besoin de la langue pour accéder à ce savoir, et les aînés ont le savoir et la langue , affirme-t-il.

Un modèle à reproduire

L’installation de 5,7 millions de dollars a été financée par le gouvernement de l’Alberta, la Fondation pour lutter contre l'itinérance à Calgary ainsi que la Société canadienne d'hypothèques et de logement. La Ville de Calgary a vendu le terrain sous la valeur du marché pour le projet et a fourni rapidement des autorisations de planification.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, souligne que tout succès sera partagé.

Je suis engagée à travailler avec les maires de Winnipeg, de Regina, de Saskatoon et d’Edmonton pour m’assurer que si quelque chose fonctionne ici, nous portons ce modèle à d’autres endroits , précise-t-elle.

Jyoti Gondek attend avec impatience d'autres projets guidés par des pratiques culturelles. La Ville de Calgary a d’ailleurs prévu un budget de 6 millions de dollars, en début d’année, pour financer les demandes de logement pour les Autochtones.

Dans un communiqué, le ministre albertain des Relations autochtones, Rick Wilson, souligne qu’un tel édifice, qui procure non seulement un endroit sécuritaire et abordable où vivre, mais aussi une variété d’activités culturelles, promet d’être un brillant exemple de l’efficacité des solutions dirigées par les peuples autochtones.

Avec les informations de Jo Horwood