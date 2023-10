Crise du logement à Rimouski : le budget d’aide d'urgence épuisé

Le conseil municipal de Rimouski a approuvé lundi soir l'octroi d'une subvention de 37 500 $ supplémentaires pour les mesures d'aide au logement d'urgence. Ce montant, administré par l'Office d'habitation de Rimouski-Neigette (OHRN), doit servir à continuer à fournir un logis d'urgence pour des citoyens sans toit.

Lors de l'adoption de cette résolution, le maire de Rimouski, Guy Caron, a mentionné que la situation de la crise du logement est telle que son budget d'aide d'urgence est épuisé.

Ce montant doit donc permettre à des personnes sans logis de rester dans les quatre logements d'urgence de la Ville pour éviter de se retrouver à la rue.

Présentement, on n'a simplement pas les logements à Rimouski pour qu'ils puissent déménager.

Le maire mentionne que les mesures d'urgence de la Ville ont permis à une trentaine de ménages d'éviter la rue jusqu'à maintenant.

Publicité

Selon l' OHRN , quatre ménages occupent présentement les logements d'urgence de la Ville et trois autres sont logés au motel.

La Ville de Rimouski avait octroyé un premier montant de 37 500 $ en début d'année pour financer les mesures d'aide au logement d'urgence. La Société d'habitation du Québec (SHQ) avait égalé ce montant.

Lors de la mêlée de presse qui a suivi la séance du conseil, Guy Caron a aussi mentionné que le travail de concertation se poursuivait pour trouver un toit à ceux qui n'en ont pas pour l'hiver.