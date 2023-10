Où se procurer des tests rapides de dépistage de la COVID-19 à Ottawa?

Alors que les niveaux de coronavirus dans les eaux usées de la ville sont en hausse et que Santé publique Ottawa (SPO) s’attend à une saison des virus respiratoires intenses, les tests rapides de dépistage de la COVID-19 pourraient être à nouveau très demandés.

Les tests rapides, aussi appelés tests antigéniques, sont offerts dans plusieurs points de services locaux.

Santé publique Ottawa offre des trousses de dépistage gratuitement dans plus de 30 endroits à travers la ville.

L’agence de santé rappelle qu'il est important pour les personnes vulnérables qui sont admissibles au traitement antiviral contre la COVID-19 d'avoir des tests à portée de main, de même qu'avoir un plan pour obtenir ce médicament si le test est positif.

La carte ci-dessus montre les endroits où SPO indique qu'il est possible de se procurer une boîte de tests.

L’agence de santé publique ottavienne a également indiqué que les organisations et les pharmacies peuvent commander des trousses de dépistage rapide directement auprès de la province pour les distribuer gratuitement au public.

Les partenaires locaux en matière de santé et les organismes communautaires peuvent commander auprès de la province des trousses de tests antigéniques rapides par l'intermédiaire de SPO (Nouvelle fenêtre), jusqu'à épuisement des stocks provinciaux , a déclaré un porte-parole de SPO dans un courriel.

Par ailleurs, les pharmacies Rexall de la province disposent de tests antigéniques gratuits. Les magasins Shoppers Drug Mart de la province peuvent quant à eux commander gratuitement des tests rapides pour leurs clients, selon un porte-parole de la compagnie.

Du côté québécois, le ministère de la Santé et des Services sociaux a pris la décision, il y a quelques mois, que les tests rapides ne sont plus accessibles gratuitement pour tous en pharmacie, sauf pour les personnes jugées à haut risque de complications et les citoyens bénéficiant de la gratuité des médicaments.