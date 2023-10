Le maire de Chatham-Kent, Darrin Canniff, et des conseillers municipaux de la ville du Sud-Ouest de l'Ontario sont sur la défensive, après la révélation qu'ils ont pris part aux banquets annuels d'une organisation anti-avortement.

Selon des documents obtenus par CBC grâce à la loi sur l'accès à l'information, le maire Canniff a assisté au banquet de l'organisation pro-vie Right to Life Kent en 2019 en tant que représentant de la Ville.

Il a aussi été invité à l'événement en avril dernier, mais il était à l'extérieur de la ville à ce moment-là.

Le conseiller municipal Michael Bondy y a participé cette année, tout comme de 2016 à 2018, selon CBC. La conseillère Rhonda Jubenville était aussi présente cette année.

Le maire Canniff a refusé la demande d'entrevue de CBC, mais il a affirmé par courriel qu'il assistait à des centaines d'événements chaque année, sans souscrire nécessairement à toutes ces causes.

Je suis conscient qu'il y a des opinions opposées dans notre communauté, mais j'essaie d'offrir mon appui en tant qu'élu à toute personne ayant besoin de mon soutien.

Le maire ajoute qu'il respecte les convictions de tous les résidents, sans vouloir préciser sa position personnelle sur l'avortement.

S'en tenir aux routes et au déneigement?

La conseillère Rhonda Jubenville dit qu'elle est pro-vie. Elle comprend que sa participation au banquet cette année puisse créer des divisions au sein de la communauté.

Elle préférerait que la Ville établisse une politique permettant d'assister à tous ces événements ou à aucun d'entre eux. Il faut être juste et équitable , dit-elle, et impartial et non partisan.

Le conseiller Michael Bondy raconte qu'il n'avait jamais réfléchi à la question auparavant. Il est en faveur lui aussi de lignes directrices de la Ville sur la question.

Tout devient si politisé , dit-il. On s'éloigne des questions cruciales que sont les ponts et les routes et le déneigement, c'est ça notre mandat.

D'après des renseignements fournis par Jason Viau, de CBC News