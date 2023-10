Trois personnes arrêtées avec des armes chargées

Deux hommes et une femmes, âgés de 22 à 36 ans, vont comparaître aujourd'hui au palais de justice de Québec sous des accusations d'agressions armées et d'autres concernant la possession d'armes à feu.

Les suspects seraient reliés à une organisation criminelle.

Ils ont été arrêtés lundi dans une résidence de l'Ancienne-Lorette où les policiers ont saisi deux pistolets chargés (un 44 magnum et un 9 mm), un silencieux, plus de 20 000$ en argent comptant et deux véhicules.

Leur arrestation fait suite à une agression commise dimanche dans un logement du quartier Saint-Sauveur où les suspects s'étaient présentés cagoulés.