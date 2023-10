Enceinte de 17 semaines, la conseillère municipale du district de l'Hôtel-Dieu à Sherbrooke, Laure Letarte-Lavoie, dénonce les conditions offertes aux élues municipales enceintes qui ne seraient pas optimales au Québec.

Si on veut allaiter, c'est plus difficile de dire que je le laisse à la maison, on doit amener le bébé. Mais l'enjeu principal, c'est qu'il n'y a pas vraiment de congé de maternité pour les élues municipaux , lance-t-elle d'emblée.

Dans tous les cas, tous les conseillers municipaux ne peuvent s'absenter plus de trois mois consécutifs des conseils municipaux.

Pour les élues qui accouchent, ils ont ajouté deux semaines de plus, ce qui donne 120 jours. On a donc eu un deux semaines de plus que celui qui part en Floride , donne-t-elle en exemple.

Publicité

Sans réclamer nécessairement un neuf mois de congé, Laure Letarte-Lavoie soutient que c'est surtout de l'aide supplémentaire qui doit être accordée.

Il faut offrir aux élues un accompagnement. Tous les appels, les courriels, les demandes citoyennes continuent d'entrer et on ne peut pas continuer ça si on n'a pas d'aide. Il faudrait avoir un fonds du gouvernement qui permettrait d'engager quelqu'un, surtout dans les plus petites municipalités. Elles n'ont pas l'argent dans leur budget municipal. À Montréal, il y a une politique qui permet aux élues de se payer une aide, mais dans toutes les plus petites villes s'est impossible de faire ça.

Elle ajoute que le fait de pouvoir assister à distance aux conseils municipaux, comme c'était possible de le faire pendant la pandémie, serait aussi une bonne solution. Il y a eu une exception pendant la pandémie, là on est revenu à la loi normale. On veut qu'ils remettent ça. Déjà, ça aiderait beaucoup, ça serait déjà un bon pas.

À Sherbrooke, Laure Letarte-Lavoie sera la première élue à vivre cette situation. La mairesse, Évelyne Beaudin, s'est dit ouverte à accueillir le poupon à l'hôtel de ville pour permettre à la conseillère municipal de continuer à assurer ses tâches, dont celles du comité exécutif.

Ouvrir en mode plein écran Laure Letarte-Lavoie est conseillère municipale dans le district de l'Hôtel-Dieu à Sherbrooke. Enceinte de 17 semaines, elle réclame des changements à la loi pour les congés parentaux des élus. Photo : Radio-Canada

Laure Letarte-Lavoie proposera d'ailleurs mardi soir à la Ville d'adopter une politique pour améliorer le statut des élues qui ont un enfant.

Elle compte également mettre sur pied un regroupement d'élues municipales enceintes pour améliorer les conditions de celles-ci à l'échelle provinciale.

La conseillère municipale compte réduire ses présences lors d'événements communautaires pendant sa grossesse et lors des premiers mois passés avec son bébé.