Après sept ans et une bataille pour l'accès à l'information qui a été portée devant les tribunaux, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a publié quelques détails sur les craintes en matière de sécurité identifiées par le personnel après que des violences ont éclaté dans un centre de détention provincial pour jeunes.

Ce fut un défi pour La Presse Canadienne d'obtenir ne serait-ce qu'une diffusion partielle des informations, après que le gouvernement a annoncé l'année dernière qu'il ne suivrait pas la recommandation de la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de rendre ces documents publics.

L'affaire remonte à la soirée du 4 septembre 2016, lorsqu'une bagarre a éclaté au centre de détention pour jeunes de Waterville, en Nouvelle-Écosse, après qu'un jeune a demandé de quitter sa cellule. Quelques secondes après que la permission lui a été accordée, un système de contrôle a déverrouillé sa cellule et plusieurs autres dans l'unité.

À ce moment-là, deux autres jeunes hommes ont profité de l'ouverture pour quitter leurs cellules et ils ont laissé sortir un quatrième jeune. Le groupe de quatre a alors attaqué le personnel présent dans la zone, en blessant grièvement trois. Certains membres du personnel ont eu des fractures.

Ouvrir en mode plein écran Sandra Mullen est la présidente du Syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse (NSGEU). Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Après les attaques, le Syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse (NSGEU)., qui représente le personnel du centre, a soumis à la province une liste de 14 préoccupations. Le ministère de la Justice a alors créé un comité d'examen syndicat-patronat chargé d'évaluer les risques de violence et les autres dangers auxquels sont confrontés les jeunes travailleurs, qui supervisent les détenus.

Un manque de personnel et des meubles mal fixés

À l'époque, La Presse Canadienne avait demandé des informations sur les problèmes de sécurité soulevés par le personnel des centres de détention pour mineurs, ainsi qu'un examen des risques et des réponses de la direction. Presque tous les détails des risques potentiels énumérés à l'origine dans l'examen de l'automne 2016 ont été occultés dans la réponse du gouvernement plusieurs mois plus tard.

Cependant, dans une réponse à un appel de La Presse Canadienne devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse le 29 juin, le ministère de la Justice a publié certains des documents expurgés.

Par exemple, l'étude comprend une section sur la dynamique de l'unité entre les jeunes et indique qu'il existe un risque qu'une sous-culture criminelle entraîne une propagation de la violence. Elle appelle à la création d'un système permettant d'examiner l'aptitude à mélanger des individus spécifiques avant le placement ou le transfert dans une unité . Un procès ultérieur a permis d'apprendre que les jeunes impliqués avaient été récemment placés dans la même unité en raison d'un manque de personnel.

Ouvrir en mode plein écran Le centre pour jeunes délinquants de Waterville, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Les documents publiés montrent que des meubles mal fixés ont été ramassés et jetés sur les éducateurs au cours de la bagarre. Les éducateurs ont identifié les meubles mal fixés dans l'établissement comme un danger et ont demandé à ce qu'ils soient fixés aux murs et au sol.

Dans un autre domaine problématique, les éducateurs s'inquiètent du fait que les jeunes subissent un niveau de stress élevé en raison de longues peines . L'un des délinquants concernés avait été condamné à sept ans de prison pour meurtre au second degré, dont quatre ans de détention, selon le procès de 2017. L'étude préconise le passage à un système en ligne plus moderne pour surveiller et gérer le comportement des jeunes et indique qu'une formation sera nécessaire sur le système.

Le rapport demande également que l'équipe de l'établissement qui répond aux explosions de violence, connue sous le nom de groupe d'intervention de l'établissement, reçoive plus d'équipement, y compris du gaz poivré. Certaines parties de ces recommandations ont été occultées.

Les commentaires sur le système de déverrouillage de la porte qui a permis aux jeunes de s'échapper sont toujours masqués, de même que les actions de suivi.

Dans tous ces cas, la direction a reconnu les problèmes et a déclaré que les changements recommandés seraient mis en œuvre au début de l'année 2017 ou dès que possible . Le ministère de la Justice indique dans un récent courriel que les changements ont été effectués.

Des retards dans l'accès à l'information

La loi provinciale sur l'accès à l'information, stipule que l'objectif de la loi est de s'assurer que les organismes publics sont pleinement responsables devant le public. Cependant, les retards dans la publication de l'information sur Waterville font que les ministres du gouvernement libéral responsables à l'époque ne sont plus en fonction.

Ouvrir en mode plein écran Tricia Ralph, la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Dans son dernier rapport annuel, l'actuelle commissaire à l'information de la province, Tricia Ralph, a commenté l'arriéré persistant des examens. Elle a indiqué que certains dossiers traînaient jusqu'à quatre ans en raison du manque de personnel et de l'augmentation du nombre de demandes de révision de la part des demandeurs.

En février 2022, Mme Ralph a décidé que la plupart des informations demandées par La Presse Canadienne devaient être rendues publiques.

Mme Ralph et sa prédécesseuse, Catherine Tully, ont toutes deux demandé au gouvernement de réformer la législation sur l'accès à l'information, notamment en adoptant des dispositions qui donneraient au bureau de la commissaire le pouvoir de prendre des ordonnances, faisant assumer à la province la charge de faire appel lorsqu'elle n'est pas d'accord avec les conclusions d'un examen.

Lors de la campagne électorale de 2021, le premier ministre Tim Houston avait promis de donner à la commissaire le pouvoir de faire des ordonnances, mais en octobre dernier, il a semblé revenir sur sa promesse, déclarant qu'il voyait la situation différemment depuis qu'il était devenu premier ministre.

Ouvrir en mode plein écran Tim Houston, premier ministre de la N.-É., avait fait la promesse en campagne électorale de réformer le système de santé, mais aussi, de gouverner avec plus de transparence. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

La province a annoncé la semaine dernière qu'un groupe de fonctionnaires procéderait à un examen interne de la législation et que des changements potentiels seraient présentés à l'Assemblée législative.

L'appel de La Presse Canadienne pour obtenir des informations qui ne sont toujours pas divulguées se poursuit devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, la date de l'audience étant actuellement fixée à la fin du mois de novembre.

Deborah Bayer, porte-parole du ministère de la Justice, a déclaré dans un courriel que certaines informations doivent parfois être masquées, comme le prévoit la loi sur l'accès à l'information, afin de tenir compte du risque pour la sécurité dans les centres de détention.