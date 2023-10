Des parents craignent des retards dans la construction de la nouvelle École Louise-Arbour

De nombreux parents attendent impatiemment l’ouverture d’un nouvel édifice plus spacieux pour l’École élémentaire publique Louise-Arbour. Il est prévu pour l’instant que le nouveau bâtiment ait pignon sur rue au sein d’un développement immobilier entre la rue Preston et la ligne Trillium, dans la Petite Italie.

Toutefois, l’endroit où pourrait s’installer le nouveau bâtiment de l’école est directement au cœur du parc Plouffe. Certains résidents du secteur craignent donc que l’école puisse priver le secteur du quartier d’un important espace vert.

Depuis la présentation du plan du projet immobilier, en mai, des groupes communautaires se sont mobilisés pour protéger le parc.

Cependant, des parents d'élèves de l'école Louise-Arbour craignent que de renvoyer la Ville à la planche à dessin ne retarde la construction du nouveau bâtiment scolaire. Ils estiment que tout retard serait injuste pour les élèves.

L'École élémentaire publique Louise-Arbour est actuellement située sur la rue Beech à Ottawa. (Photo d'archives)

L’École élémentaire publique Louise-Arbour déborde depuis bon nombre d’années. Des réfrigérateurs, des photocopieurs et des classeurs, notamment, sont entassés dans les couloirs et les escaliers de l'actuel bâtiment scolaire.

Je peux comprendre les préoccupations [des résidents], mais c’est une préoccupation à court terme , lance Ben Lee, un père de trois élèves qui vont à l'École élémentaire publique Louise-Arbour. Je pense que les gens doivent comprendre qu’il y a un besoin urgent pour cette école , croit-il.

Le co-président sortant du conseil d’école, André Poulin-Denis, affirme que les enseignants qui donnent des leçons individualisées sont relégués dans un bureau à l’intérieur d’un placard.

C’est littéralement un garde-robe de rangement , explique-t-il. S'il est utilisé, alors [les élèves] doivent aller dans le couloir ou dans l’escalier.

L’école manque également de ventilation mécanique et d’un terrain de jeu adéquat, ajoute M. Poulin-Denis. Les enfants doivent traverser la cour pour utiliser le gymnase situé dans un bâtiment voisin, dans lequel il y a un trou béant dans le plafond.

Dans un courriel à CBC News, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) affirme que l’École élémentaire publique Louise-Arbour demeure une priorité et que nous informerons notre communauté scolaire dès que nous aurons des mises à jour à communiquer à ce sujet.

Le terrain choisi est au coeur du problème

En 2017, la société Logement communautaire d’Ottawa a acheté une grande partie de terrains excédentaires fédéraux, dans le quartier de la Petite Italie, pour y construire le Gladstone Village, qui combinerait des logements abordables, subventionnés et à valeur marchande.

À l’époque, le CEPEO espérait y bâtir une école d'ici cinq ans. Toutefois, quatre ans plus tard, le conseil scolaire a repoussé le projet à 2026 et a conclu une entente avec la Ville d’Ottawa pour utiliser un terrain municipal non loin, situé au 1010, rue Somerset, afin d’y construire le nouvel édifice scolaire.

Le projet dans sa forme actuelle a reçu 14,5 millions de dollars en financement du gouvernement de l’Ontario en mai dernier. Il permettrait à l’école de se trouver à proximité de plusieurs nouvelles installations, comme un centre communautaire, des terrains sportifs publics et de multiples tours résidentielles.

À la grande déception de nombreux résidents, le projet prévoit que l’école serait bâtie où se trouve actuellement le parc Plouffe.

Des membres de la communauté et des politiciens assistent à l'inauguration du parc Plouffe, à Ottawa, le 3 août. L'événement était à la fois une célébration du nouveau terrain de basket et une protestation contre un projet de développement urbain aux 930 et 1010 rue Somerset, qui verrait le parc remplacé par une école du CEPEO. (Photo d'archives)

M. Poulin-Denis estime que le quartier n’a pas de solutions de rechange viables. C’est un peu le nœud du problème. C’est que là où nous sommes au centre-ville, il n’y a pas de parcelle de terrain , explique-t-il.

Même si un nouveau parc est proposé dans le projet global, des groupes communautaires soutiennent que l’idée n’était pas de remplacer le parc existant.

André Poulin-Denis et d’autres parents d’élèves de l’École élémentaire publique Louise-Arbour craignent que la refonte du plan actuel, qui tiendrait compte à la fois du parc et du nouveau bâtiment scolaire, ne retarde davantage la construction de ce dernier et laisse les enfants dans un environnement d’apprentissage secondaire pendant plus longtemps.

La perte du parc est une préoccupation, convient M. Poulin-Denis. Il estime toutefois qu’avec des solutions de rechange à une distance de marche, il ne faut pas exagérer le besoin d’espaces verts.

Notre priorité est de remédier à cette situation [...] Il n’est pas acceptable que nos enfants fréquentent une école dans ce genre d’établissement.

La conseillère municipale du quartier Somerset, Ariel Troster, a déjà dit à CBC News que tout conflit entre l’école et le parc est un faux choix . On ne veut pas dire "c’est soit l’un ou l’autre". [...] Pour moi, c’est vraiment les deux ensemble.

Dans une réponse envoyée par courriel, le gestionnaire de la planification des parcs et des infrastructures de la Ville d’Ottawa, Kevin Wherry, souligne que la Ville continue de recueillir les commentaires de la communauté sur l’aménagement du terrain.

Il écrit que la Ville est consciente de l’opposition et de l’appui à l’endroit proposé pour une école , ajoutant qu’un rapport sur l’aménagement du terrain devrait être présenté au conseil au début de l’année prochaine.