La Ville de Montréal annonce plusieurs aménagements sur son territoire visant à accélérer son adaptation aux changements climatiques.

Ainsi, pour les années 2024 et 2025, la Ville envisage l’aménagement d’une trentaine de parcs éponges et l’adaptation de 400 trottoirs éponges . Ces installations auront pour fonction d’atténuer les conséquences des pluies abondantes, de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques.

Ces aménagements de surface, complémentaires aux aménagements souterrains , freinent la quantité importante d’eau qui s’écoule dans les égouts lors d’épisodes de pluies diluviennes, explique la Ville de Montréal dans un communiqué de presse.

L’objectif de la Ville de Montréal est d’aménager au moins 8500 m² d’infrastructures vertes drainantes sur rue et de retenir l’équivalent de 3 piscines olympiques en eau.

Contrairement aux aménagements souterrains, ces aménagements de surface sont une manière efficace et plus économique de réduire les impacts des pluies abondantes , indique la Ville.

Selon les différents aménagements, l’impact des pluies abondantes sera réduit par une redirection de l’eau vers le fleuve, une rétention complète jusqu’à la disponibilité du réseau d’égouts, ou encore un écoulement progressif par le sol. Il s’agit par exemple de plaines végétalisées, d’aménagements de jeux en contrebas, ou encore de bassins creusés multifonctions.

Le financement de ces nouveaux aménagements sera assuré par l’entente de 117 M$ signée avec le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte.

Depuis 2022, la Ville de Montréal a déjà aménagé 7 parcs éponges et 800 trottoirs éponges.

La Ville de Montréal évoque dans son communiqué une étude de l’Institut climatique du Canada, qui indique que chaque dollar investi dans les mesures d’adaptation climatique permet de réaliser des économies de 13 $ à 15 $.

Ouvrir en mode plein écran Trottoir aménagé à Montréal Photo : Ville de Montréal

Rencontre internationale sur l'adaptation aux changements climatiques

Dans le sillage de ces annonces, le Palais des congrès de Montréal accueille jusqu'à vendredi la conférence Adaptation Futures 2023, qui réunit plus de 1500 spécialistes internationaux de l’adaptation aux changements climatiques.

Les ministres de l'Environnement Steven Guilbeault et Benoit Charrette ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, participent à cette réunion, la plus grande conférence mondiale sur l'adaptation aux changements climatiques.

Les participants à cette conférence aborderont des sujets allant de l'érosion côtière aux conséquences économiques des changements climatiques.

Il sera également question de transport et de distribution d’énergie dans un contexte de changement climatique.

Par ailleurs, cette conférence verra une importante participation de représentants des pays du sud, qui sont touchés souvent de façon dramatique par les dérèglements climatiques.

Depuis 2011, cette conférence est organisée aux deux ans.

Avec les informations de La Presse canadienne