La situation face aux ours près de Banff est un défi, selon le ministre Jason Nixon

Il y a eu une augmentation des interactions entre des ours et des randonneurs dans le parc national de Banff, où un couple est mort vendredi, a déclaré lundi le ministre Jason Nixon.

Il s'agit d'une zone située à l'arrière du parc national de Banff et du ranch Ya Ha Tinda, qui est un endroit très, très isolé [...] C'est là que les grizzlis habitent et nous constatons que la population de grizzlis se rétablit considérablement dans ces zones , a expliqué Jason Nixon alors que sa circonscription se situe près du lieu de l’attaque.

Jason Nixon dit que les populations d’ours ont rebondi de manière significative sur les pentes du côté est, en comparaison à d’autres endroits de la province, ce qui représente un défi unique pour le gouvernement alors que les gens continuent d’avoir des activités récréatives dans cette zone.

[Il] y a une grande population d'ours là-bas [...] les choses ont certainement changé par rapport à il y a 20 ans, quand on se promenait dans la même zone.

Jason Nixon pense que l’éducation est importante, mais mentionne le fait que le couple tué vendredi était expérimenté dans l'arrière-pays, selon leur famille. C’est une situation tragique pour ces deux personnes et pour leurs familles.

Parcs Canada explique que le grizzli était très agressif et qu’il a dû être tué pour protéger le public.

Des experts des grizzlis affirment que les attaques mortelles sont extrêmement rares, mais que cela est toujours un risque lorsque les gens s'aventurent dans la nature.

Kevin Van Tighem, qui a travaillé en tant que biologiste dans des parcs nationaux et a écrit un livre sur les ours, dit que cela est tragique pour les victimes et leurs familles. Il rappelle le caractère exceptionnel de ce type d'attaque. C'est un risque que les gens prennent lorsqu'ils vont dans l'arrière-pays.

Je pense comprendre que les personnes impliquées [dans l’attaque de vendredi] étaient très conscientes des risques. C'est tout simplement une chose très malheureuse [...] Vous ne pouvez pas contrôler toutes les variables lorsque vous êtes [dans la nature].

Parcs Canada n'a pas donné plus de détails et a déclaré lundi qu'il n’y aura pas de mise à jour sur l'attaque avant mardi. Les vallées de Red Deer et de Panther, depuis le sommet Snow Creek, à l'est de la limite du parc national, et au nord jusqu'au col Shale, restent fermées par mesure de sécurité jusqu'à nouvel ordre.

Les deux dernières attaques mortelles de grizzlis en Alberta ont eu lieu en mai 2021.

Avec des informations de La Presse canadienne