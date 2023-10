L’enseignant du Cégep de Chicoutimi Marc Privé se distingue au Gala Forces AVENIR

L’enseignant en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep de Chicoutimi, Marc Privé, s’est mérité le prix Personnel engagé lors du 7e Gala collégial Forces AVENIR qui a eu lieu le 27 septembre.

Marc Privé, qui enseigne au Cégep de Chicoutimi depuis 2006, s’est notamment impliqué en tant que personne-ressource au Club entrepreneur étudiant du Collège depuis 15 ans, a participé aux colloques de l’Association des clubs d'entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec ainsi qu’aux Foires canadiennes des entreprises d’entraînement.

J’ai rencontré des centaines d’étudiants, voire des milliers , a mentionné Marc Privé, au micro de l’émission Place publique lundi.

On ne s'aperçoit pas qu’on a autant d’impact que ça chez les jeunes. À chaque fois, je vois que j’ai aidé untel à passer ses cours. Des fois, c’est aussi dans la parapédagogique. On va aller les chercher, on va les accrocher avec le club entrepreneur. Ça nous permet d’impliquer les jeunes dans des projets , a-t-il ajouté.

Ce n’est d’ailleurs pas la première récompense que reçoit M. Privé. L’an dernier, il a obtenu la mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).