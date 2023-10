Le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, appelle à un changement de culture au sein de son équipe après une fin de saison décevante l'année dernière.

Les bases de ce changement d’attitude seront posées cette semaine lors du camp d’entraînement à Vancouver, le premier sous les ordres du nouvel entraîneur-chef Darko Rajaković.

Il n’y aura pas d'égoïsme cette saison a déclaré Masai Ujiri lors de la journée des médias, réitérant son appel au changement après avoir congédié son ancien entraîneur-chef, Nick Nurse, qui avait mené l'équipe à son premier championnat de la NBA en 2019.

L'entraîneur et le président ont commencé cette refondation de la culture torontoise avec des entrevues avec les joueurs cet été. M. Ujiri a souligné que les joueurs étaient ouverts à des critiques constructives, ont reconnu leurs responsabilités et ont fait part de leurs idées.

Publicité

Selon Darko Rajaković, l'égoïsme sur le terrain se présente sous forme de mauvais tir au panier et de dribles excessifs, entre autres. Dans les circonstances, l'entraîneur serbe veut convaincre ses troupes qu'en faire moins c’est en fait en faire plus.

Faire moins ne veut pas dire moins de tirs, moins ne veut pas dire les éloigner de leur jeu. Faire moins ça veut dire des décisions plus rapides et partager le ballon , ajoute Darko Rajaković.

Trois pièces majeures en fin de contrat

Le nouvel entraîneur devra communiquer ce message à des joueurs importants dont le contrat vient à échéance à la fin de la saison. C'est le cas du joueur étoile Pascal Siakam, de l’arrière Gary Trent fils et de l’ailier OG Anunoby.

Darko Rajaković n’est pas inquiet que ces joueurs tentent de prioriser leurs statistiques personnelles pendant leurs négociations en vue de nouveaux contrats, les qualifiant de vrais professionnels.

Ouvrir en mode plein écran Darko Rajaković a été nommé entraîneur-chef cet été. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Pascal Siakam était le joueur le plus en vue avec 37,4 minutes et 24,2 points par match en moyenne la saison dernière. L’un des derniers membres de l’équipe championne de 2019 comprend le message de Masai Ujiri et Darko Rajaković au sujet des attitudes égoïstes l’an dernier.

Il faut juste qu’on ait une meilleure chimie, qu’on se comprenne mutuellement, qu’on joue bien pour les autres , explique le Camerounais. Quand on voit comment beaucoup d’équipes jouent, vous comprenez ce qu’il font, et vous savez comment les choses se produisent et la manière dont elles se déroulent comme prévu .

Les Raptors ont terminé la saison régulière 2022-2023 avec un bilan de 41-41 avant de perdre contre les Bulls de Chicago dans le tournoi de qualification aux séries éliminatoires.