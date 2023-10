Une femelle grizzli et ses deux oursons ont été déplacés loin de Nelson

Une femelle grizzli et ses deux oursons ont été capturés et déplacés après avoir fréquenté des zones autour de Nelson, dans le sud-est de la Colombie-Britannique.

La coordinatrice régionale de l’organisme de conservation WildSafeBC, Lisa Thomson, explique que les trois ours ont été aperçus il y a une semaine et qu'ils commençaient tranquillement à se rapprocher de la ville.

Elle assure que cela était très inhabituel , car les grizzlis préfèrent être dans les montagnes, mais qu’ils ont pu être attirés par une abondance de fruits laissés dans les arbres dans la région de Nelson.

Alors que les ours se rapprochaient des quartiers et des jardins des habitants, Lisa Thomson dit qu’il y avait un risque qu'ils s'habituent aux humains et à la nourriture disponible.

Elle précise qu’un biologiste spécialiste des ours de Cranbrook a été appelé et que les autorités provinciales, dont des agents de conservation et des personnes de BC Fish and Wildlife, ont travaillé sur un plan pour capturer les ours et les déplacer.

Lisa Thomson assure que l'opération s'est bien déroulée de manière sécuritaire, et que les ours ont été déplacés dans une zone avec des sources de nourriture naturelle et des abris. Un émetteur radio a été placé sur la femelle grizzli et les deux oursons ont été marqués.

Les oursons étaient quasiment aussi grands que leur mère. Ils auraient environ 2 ans et demi, explique Lisa Thomson, qui ajoute que tous avaient l’air en bonne forme.

Avec les informations de La Presse canadienne