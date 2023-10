Des dizaines d’appels d’offres de ressources intermédiaires demeurent sans réponse

L'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec (ARIHQ) demande au gouvernement provincial de revoir le cadre financier entourant la création de places en ressources intermédiaires. Pas moins de 51 appels d'offres pour des places ont été annulés en 2022-2023, dont près de la moitié parce qu'aucune soumission n'avait été reçue, dénote l'ARIHQ. L'une des raisons avancées : les coûts de construction ont bondi, mais le montant des subventions gouvernementales n'a pas suivi.

Au Québec, plus de 200 personnes hospitalisées attendent une place en ressources intermédiaires, des résidences destinées aux patients qui nécessitent moins de soins que ceux des CHSLD , mais trop pour ne recevoir que de l’aide à domicile. Tous les résidents y sont envoyés par le système public, mais le centre appartient à un gestionnaire et non au gouvernement.

Les services s'adressent aux patients qui vivent soit avec une déficience intellectuelle, soit avec une perte d’autonomie en raison du vieillissement, ou encore avec des problèmes de santé mentale ou physique. Les places sont déterminées par appels d'offres, selon différents paramètres.

Les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) publient leurs besoins et reçoivent par la suite des soumissions de promoteurs privés prêts à y répondre.

Le problème, c’est que de nombreux appels d’offres restent sans réponse et que des centaines de places en ressources intermédiaires ne se concrétisent jamais. En 2022-2023, 574 des places qui devaient être créées pour des personnes non autonomes, comme des personnes âgées ou qui vivent avec une déficience intellectuelle, n’ont pas vu le jour.

Selon l' ARIHQ , le principal problème est que les coûts de construction ont bondi, alors que le montant des subventions gouvernementales n’a pas suivi.

Ce qu’il faut comprendre, c'est qu'en ressources intermédiaires, les appels d'offres sont basés sur la qualité et non pas sur le prix. La fourchette de financement est préétablie. Les ressources intermédiaires sont normées par ce qu'on appelle l'entente nationale, dans laquelle toutes les composantes de rétribution sont définies , explique le président de l' ARIHQ , Carl Veilleux.

Ces dernières années, les coûts de construction ont explosé, les prix des matériaux aussi, et le financement est plus onéreux en raison des hausses des taux d’intérêt. Sans compter l'augmentation du coût de la vie, du prix des aliments et des salaires, qui doivent être indexés.

Pourtant, les montants négociés dans l'entente nationale n'ont pas été ajustés depuis sa signature en 2021. Résultat : les promoteurs doivent répondre aux mêmes critères, mais avec un budget beaucoup plus serré.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, Carl Veilleux, devant le terrain que la Société Emmanuel-Grégoire, dont il est le directeur général, a acheté en 2017 pour y construire une ressource intermédiaire. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

Aussi directeur général de la Société Emmanuel-Grégoire, un organisme à but non lucratif propriétaire d’une ressource intermédiaire à Montréal, Carl Veilleux peut témoigner des problèmes vécus pour concrétiser des projets de construction.

En 2017, l’organisme a acheté un terrain sur la pointe est de l’île pour y construire une deuxième ressource intermédiaire. Six ans plus tard, ce n’est toujours qu’un projet.

À partir du moment où un organisme à but non lucratif n’arrive plus à faire vivre un projet comme celui-là, il ne faut pas s'attendre à ce que des promoteurs privés [le fassent]. Ça bloque pour tout le monde.

Des conséquences dans les hôpitaux

Le manque de places en ressources intermédiaires a des répercussions dans le réseau hospitalier.

À l’Hôpital général du Lakeshore, à Montréal, l'unité 4 Est du département de psychiatrie se débrouille comme elle le peut pour stimuler ses résidents qui attendent une place dans un établissement de santé de deuxième ligne.

Les patients qui sont ici sont déclarés stables. Donc il sont prêts à quitter l’hôpital s’ils sont jumelés à un endroit comme une ressource intermédiaire, un foyer de groupe ou une ressource de type familial. Le problème, c'est qu’on n’a pas de place , explique la travailleuse sociale Mélanie Léonidas.

Le directeur du programme Santé mentale et dépendance au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Amine Saadi, peine à trouver des promoteurs pour combler les places d’hébergement dont sa clientèle a besoin.

Le CIUSSS a mis en place un plan d'action pour améliorer la situation, entre autres en remplaçant les ressources de type familial, comme les familles d’accueil pour personnes vivant avec des troubles de santé mentale, par des ressources intermédiaires, mais cette solution n’est pas suffisante.

On rencontre des problèmes majeurs. Entre autres, l'augmentation du coût des bâtiments ou des maisons en ce moment nous empêche vraiment d'accomplir notre plan d'action comme on le souhaiterait. Donc, souvent, on se retrouve avec des patients qui nous bloquent des lits d'hôpital parce qu’il n’y a pas assez de places au niveau de l'hébergement , dit M. Saadi.

On a eu deux appels d'offres les deux derniers mois, puis [...] il n'y a pas eu preneur chez les promoteurs.

Par courriel, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dit avoir pris connaissance des obstacles financiers à la création de places en ressources intermédiaires. Il ne ferme pas la porte à renégocier l’entente nationale avec l' ARIHQ avant son échéance, en 2025.

À ce jour, aucune solution n’a été mise de côté. Des analyses sont en cours afin de déterminer des solutions adaptées aux besoins du réseau de la santé et des services sociaux. Rappelons qu’il s’agit d’une priorité ministérielle de maintenir le parc actuel de ressources intermédiaires et de le développer pour l’avenir , écrit la direction des communications du ministère.