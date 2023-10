L’ancien sélectionneur de l'équipe nationale masculine canadienne, John Herdman, a suivi son premier entraînement du Toronto FC en tant qu'entraîneur-chef sous le soleil et avec le sourire.

John Herdman arrive à Toronto avec un personnel renouvelé, des personnes avec qui il a eu l’habitude de travailler lorsqu’il était à la tête des sélections féminines (2011-2018) puis masculines (2018-2023) de soccer du Canada.

L’espagnol Eric Tenllado sera son adjoint. John Herdman amène aussi avec lui le Néo-Zélandais Simon Eaddy, le nouvel entraîneur des gardiens et l’anglais Alex Dodgshon, qui prendra les fonctions de dépisteur et analyste.

La Torontoise Robyn Gayle, ancienne internationale canadienne, sera responsable de la performance et du bien-être des joueurs.

John Herdman et son équipe comptent passer leur première semaine en tant qu’observateurs, en laissant l'entraîneur par intérim Terry Dunfield et ses assistants gérer les rencontres à l’extérieur face au Charlotte FC mercredi, puis chez les Red Bulls de New York samedi.

Le nouvel entraîneur prendra la tête de l’équipe pour la dernière semaine de la saison.