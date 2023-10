À l’occasion de la Journée de la visibilité des lesbiennes, une trentaine d’universitaires, chercheuses, archivistes, et doctorantes ont pris part à l’Université d’Ottawa, lundi, à un « marathon d’édition Wikipédia ».

L’activité avait pour objectif de bonifier le plus d’articles possible portant sur la communauté 2SLGBTQIA + francophone au Canada, en particulier les articles portant sur des femmes.

Une chercheuse au labo de données en sciences sociales à l’Université d’Ottawa, Pascale Dangoisse, souligne que l’offre d’articles sur Wikipédia portant sur ces thématiques est très maigre.

Selon elle, il s’agit d’une réalité problématique pas juste parce que ça efface toute une communauté, mais parce que les gens, par exemple quand ils sont en train de faire leur cheminement pour se découvrir, pour comprendre un peu ce qui se passe, ils n’ont pas tant de sources que ça , explique-t-elle. C’est comme si ce mouvement-là n’existait pas auparavant.

C’est super important [...] d’avoir des événements comme ça où on peut se rassembler, on peut se retrouver en communauté, on peut s'entraider , estime Mme Dangoisse.

Ça crée vraiment quelque chose de très beau à la fin.

Au terme du marathon , trois articles ont d’ailleurs été publiés par les participantes, 28 pages ont été modifiées, pour un total de 86 modifications et 145 références ajoutées.

Combler un fossé

Une archiviste au Réseau des lesbiennes du Québec, Kassandra Rivest, s’indigne de voir que très souvent, des artistes lesbiennes n’ont pas d’articles à leur sujet sur Wikipédia.

Les revues lesbiennes , donne-t-elle pour exemple. Aucun article sur les revues lesbiennes francophones, alors qu'il y en a plein sur les revues anglophones.

On est ici pour combler ce fossé-là.

Mme Rivest souhaite également améliorer la visibilité québécoise sur Wikipédia . Elle rappelle que les pages sont classées par langue et que le français est régi par des entités européennes. La place du Québec sur Wikipédia est donc peu développée.

D’ailleurs selon Wikimédia, soit la maison mère de Wikipédia, à peine 1 % des articles portent sur le Québec et seulement 18 % des biographies en français portent sur des femmes.

Mme Rivest ajoute que selon le principe de Wikipédia, d’autres utilisateurs peuvent également modifier ou ajouter du contenu sur les différentes pages créées ou modifiées, lundi. Elle reconnaît qu’il pourrait s’agir d’internautes ayant des opinions contraires aux siennes.

Si quelqu’un supprime tes modifications, tu peux aller voir pourquoi , se rassure-t-elle. On n’est pas seul, c’est vraiment une encyclopédie collaborative. [...] Tout le monde a droit à une liberté dans l’écriture.

Une base de données

Ce marathon Wikipédia découle d’un projet de libération des personnes lesbiennes et gaies du Canada, soit la plateforme lglc.ca qui recense plus de 34 000 événements, lieux, personnes et organisations qui ont marqué l'histoire LGBTQ+ au pays.

Les participantes au marathon, lundi, se basent d'ailleurs sur cette base de données, mais aussi sur des articles de journaux, des documents d'archives et des biographies vérifiées pour composer leurs mises à jour.

Le directeur général de Wikimédia Canada, Louis Germain, applaudit cette initiative.

C'est des activités qu’on essaie de favoriser de plus en plus , laisse-t-il entendre, présent à l’événement. On veut favoriser la contribution, le développement de la connaissance libre. C’est par ce type de journées là qu'on est en mesure de réaliser notre mission.

Ce dernier offre une formation aux nouveaux contributeurs et assure que si Wikipédia a par le passé eu la réputation de ne pas être une source fiable , la plateforme est aujourd’hui de bien meilleure qualité.

Les choses ont beaucoup évolué au cours des dernières années , ajoute-t-il. Quand le milieu universitaire s’est mis le nez dans les projets Wikimédia, il y a eu une évolution majeure à ce moment-là.

Louis Germain rappelle d'ailleurs que des patrouilleurs épluchent régulièrement les articles Wikipédia pour s'assurer que leur contenu est bien documenté.

Ils vont annoter, parfois ajouter des bandeaux, signaler un manque de neutralité par exemple ou questionner certaines sources , dépeint-il. C’est comme ça qu'on s’assure que les articles soient le plus neutres possible pour éviter tout biais.

