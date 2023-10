Des élus et des citoyens de Saint-Élie-de-Caxton, de Saint-Mathieu-du-Parc et de Saint-Boniface s’unissent contre les principales minières qui font des claims miniers. Ils s’apprêtent à poser un geste fort au cours des prochaines heures.

Cette nouvelle offensive vise un envoi massif de 2000 lettres à la poste signées par des citoyens des trois municipalités concernées. Le message s'adresse aux compagnies qui font le plus de claims miniers dans la MRC de Maskinongé.

Le claim est le titre minier qui accorde un droit exclusif de procéder à des travaux de recherche de substances minérales. La grande majorité n'aboutit pas nécessairement à l'étape de l'exploitation.

La lettre des citoyens stipule clairement que ce type d’entreprise n’est pas le bienvenu dans leur région. Ils craignent les impacts sur l’environnement. Leur position est claire : il ne veulent pas d’exploitation minière ni même d’une seule journée de recherche.

Le maire de Saint-Mathieu-du-Parc, Claude Mayrand, certifie que les 2000 lettres des citoyens disent publiquement et carrément, on n'en veut pas de mine. Ne venez pas investir chez nous, vous allez perdre votre argent!

Avec 637 signatures sur une population de 1900 personnes, la mairesse de Saint-Élie-de-Caxton, Charline Plante, s'estime satisfaite et croit que c'est quand même très bien .

Des pancartes ont été installées dans les municipalités concernées. Une compagnie a même revu sa position et a abandonné ses claims. Ce n’est cependant pas le cas pour les autres. Bien que le travail des opposants ait débuté depuis un certain temps, tout n’est pas gagné pour autant.

Des élus et des citoyens de Saint-Élie-de-Caxton, de Saint-Mathieu-du-Parc et de Saint-Boniface s'unissent contre les claims miniers. Photo : Radio-Canada

Le but ultime des revendications citoyennes est de poursuivre les efforts tant et aussi longtemps que le territoire ne devient pas incompatible avec l’activité minière (TIAM).

On demeure toujours inquiet, parce que temps et aussi longtemps qu’ils sont détenteurs, c'est une menace constante. Le but ultime, c'est qu’on n'ait plus de menace en dessous de nous autres et qu'on n'ait pas à recommencer ça dans 10 ans.

Le président et porte-parole du comité citoyen Creuse pas dans mon Caxton , Gilbert Guérin, met en garde ajoutant que tant que des compagnies ont des claims, ils ont des droits et ils peuvent venir faire du forage sur le territoire .

L’Association de l'exploration minière du Québec ne croit pas se souvenir d'une telle initiative déployée par le passé. L’organisme souhaite que cette action permette tout de même de rapprocher les deux parties.

La Lincoln Gold Mining, une des compagnies qui détient le plus de claims miniers dans la MRC de Maskinongé, souligne que ce projet n'est pas une priorité et que tant et aussi longtemps qu’il sera possible de revendiquer des claims, elle le fera.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger