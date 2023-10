Au Manitoba, 25 000 élèves font entendre leurs voix lors d’une élection simulée

À la veille du scrutin provincial, 25 000 élèves ont fait entendre leurs voix au Manitoba dans le cadre d'une élection simulée lundi. Au total, 385 écoles primaires et secondaires ont pris part à l'exercice dans la province.

Suzanne Lepage et sa classe de quatrième année ont organisé l'élection simulée à l'École Noël-Ritchot dans le quartier Saint-Norbert, à Winnipeg. L'expérience vise à enseigner les rouages d’une élection, mais aussi sur comment se préparer à voter à titre individuel.

Les élèves adorent. Ils sont excités. On va compter les votes cet après-midi. Alors, ils ont hâte. Ils veulent savoir les résultats.

Plusieurs élèves de la classe de Suzanne Lepage rapportent avoir appris sur l'importance de voter et de bien choisir son représentant grâce à cet exercice. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

L'enseignante est enchantée par le programme qu’elle met en œuvre depuis bientôt 10 ans. Selon elle, en plus de s’inscrire parfaitement dans les programmes d'études de sciences humaines, il permet de remplir un des objectifs de la Division scolaire franco-manitobaine, celui de faire des élèves de bons citoyens.

Avoir le droit de vote et prendre la responsabilité qui vient avec ce droit-là, ça fait de bons citoyens, alors si on peut leur permettre de vivre une expérience authentique, c'est gagnant-gagnant , déclare-t-elle.

Suzanne Lepage note que le programme a fait réfléchir les élèves sur une pluralité de questions. Dans le cadre de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, les élèves ont appris qu'autrefois, les Autochtones n’avaient pas le droit de vote.

L'enseignante ajoute que l’exercice a également été l’occasion de leur faire prendre acte de l’importance du parti au pouvoir.

Je leur disais qu’à une époque au Manitoba, l'enseignement du français était illégal. Puis, à un moment donné, un gouvernement est arrivé et a dit "Oh non, ça ce n'est pas correct. On peut enseigner le français." Je leur ai donc rappelé qu'il faut faire attention à comment on vote , déclare-t-elle.

Pour Suzanne Lepage, en plus d'être bénéfique pour les élèves, l'exercice a un impact sur leurs parents. J'ai un parent qui a dit "Ah, mon enfant m'a demandé pourquoi on votait comme ça." Puis, il n'avait pas vraiment de réponse. Alors là ça les remet en question à savoir "Je dois pouvoir expliquer à mon enfant pourquoi je vote comme ça." raconte-t-elle.

Elle explique que plusieurs enfants votent comme leurs parents. En effet, lorsque questionnés au sujet de leurs priorités et des enjeux qui ont orienté leur choix, les élèves ont majoritairement et spontanément évoqué les impôts et la santé.

L’environnement n’était pas au cœur des préoccupations des élèves de l’École Noël-Ritchot et même si ce l’était, Suzanne Lepage explique qu’une percée d’un Parti vert serait peu probable puisque le Vote étudiant se déroule comme l’élection provinciale.

En effet, les élèves doivent choisir parmi les candidats qui se présentent réellement dans leur circonscription et qu'une seule des circonscriptions représentées à l'école offre l'option de voter vert.

Le Parti vert n'a un candidat que dans une seule des circonscriptions représentées à l'École Noël-Ritchot. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

C'est la troisième édition du Vote étudiant au niveau provincial au Manitoba. L'exercice est organisé par CIVIX, qui célèbre aussi son vingtième anniversaire ce lundi.

L'organisme fournit tout le matériel pédagogique aux écoles et aux professeurs afin de mettre en œuvre le programme.

Ce qui est encore plus important, ce n'est pas juste le geste de voter, mais c'est aussi d'apprendre pourquoi c'est important et ce qu'est notre système démocratique et un parti politique et pourquoi voter pour un parti plutôt qu'un autre , explique la directrice de la programmation francophone chez CIVIX, Dana Cotnareanu.

Afin de ne pas influencer le résultat de l'élection générale, les résultats du Vote étudiant ne seront révélés qu'après la fermeture des bureaux de scrutin provinciaux, le 3 octobre à 20 heures.