Trois classes de maternelle 4 ans en construction à l’École Saint-Pierre d’Alma

Les travaux sont amorcés pour construire trois classes de maternelle quatre ans d'ici l'an prochain à l'École Saint-Pierre d'Alma. Une pelletée de terre symbolique a eu lieu pour souligner le début de travaux d'agrandissement du projet de cinq millions de dollars financé par le gouvernement provincial.

Depuis le mois d’août dernier, des travailleurs de la construction effectuent divers travaux. En plus de l’ajout des classes, la structure du toit sera réparée, les revêtements de sol seront remplacés et des travaux de peinture seront réalisés dans les corridors de toute la bâtisse.

La direction de l'établissement a bon espoir que les petits pourront faire leur entrée l'an prochain. Ils sont actuellement 14 à fréquenter la maternelle quatre ans. En 2024-2025, ils seront une cinquantaine.

Le chantier va bien. Jusqu'à présent, il n'y a pas trop de retard. Je pense que la structure va être montée pour les fêtes et après on va aller à l'intérieur , a expliqué la directrice de l’école, Nathalie Lebel.

Elle a ajouté que le développement global des enfants sera maximisé grâce à ces classes, selon elle.

Ouvrir en mode plein écran Les partenaires du projet ont réalisé cette première pelletée symbolique entourés d'élèves de l'école. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Promesse électorale

Lors de la campagne électorale en 2018, la CAQ avait promis l'ouverture de 5000 classes de maternelle 4 ans durant son premier mandat. Québec promet maintenant 2600 classes d'ici 2029-2030, parce que trouver des terrains demeure un défi. Dénicher du personnel qualifié l'est tout autant.

C'est sûr et certain que c'est une question de personnel. On le sait, ça prend quand même plusieurs années, former des éducatrices spécialisées, ça prend aussi du temps, former des enseignants. Mais on continue, on avance, et on a le bel exemple par l'ajout de trois classes supplémentaires , a soutenu le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard.

Avec ces trois nouvelles classes, le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (CSS-LSJ) estime que les besoins de maternelle 4 ans seront comblés dans l'ensemble du territoire.

Comme la population est vieillissante, le CSS-LSJ prévoit que les besoins pour les enfants d'âge préscolaire diminueront dans les prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran L’École Saint-Pierre accueille entre 550 et 600 élèves chaque année. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Signalisation temporaire sur la rue Scott

Un périmètre, réservé à l’entrepreneur, est actuellement établi autour du chantier. Le stationnement de l’école et le débarcadère des parents sont donc inaccessibles pour la durée des travaux.

Le sens unique temporaire est établi afin de faciliter la mise en place du débarcadère temporaire et assurer la sécurité des élèves, des piétons et des usagers de la route, et ce, pour la durée des travaux , peut-on lire dans le communiqué de presse du CSS-LSJ.

D'après le reportage d'Alexandra Duchaine