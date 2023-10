Réfection du boulevard Martel : un mal nécessaire, croient des citoyens

Les importants travaux de réfection du système d'égout et d'aqueduc se poursuivent à Saint-Honoré. Conséquence : le boulevard Martel est fermé à la circulation depuis cet été, et ce, pour encore un mois.

Les camions sont plus nombreux qu'avant dans certains quartiers résidentiels, qui sont habituellement très calmes. Le trafic a considérablement augmenté, conséquence des travaux qui sont en cours sur le boulevard Martel.

Ça commence de bonne heure le matin, à 5 heures et demie puis ça finit à 9 heures puis ça recommence à 3 heures puis ça finit à 6 heures , a expliqué Régis Lavoie, un citoyen de Saint-Honoré.

Ouvrir en mode plein écran Le boulevard Martel a été bloqué sur 13 kilomètres. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Détours nécessaires

Les travaux évalués à 13 millions de dollars visent la réfection des égouts et de l'aqueduc. Ils forcent la fermeture du boulevard Martel.

Un détour d'une dizaine de kilomètres est possible par les chemins du Cap, Léon et du Volair. Mais la Ville a aménagé cette desserte plus près du boulevard Martel pour faciliter la vie des citoyens et des commerçants. C'est cette voie qu'empruntent la majorité des conducteurs. Certains résidents, incommodés par la situation, ont interpellé le maire au début des travaux.

On a rajouté des dos d'âne, on a rajouté des TRV7, c'est de gros cônes orange dans les rues pour essayer de créer des obstacles pour ralentir le trafic. Mais somme toute, je vous dirais, oui, au début, on avait beaucoup de commentaires. Maintenant, c'est très tranquille dans les commentaires. On a fait ce qu'on avait à faire, je crois , a fait valoir le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay.

Des citoyens patients

Dans le quartier, les gens rencontrés acceptent la situation.

Si on veut avoir de belles choses, faut prendre le pour et le contre. Pis là, c'est rendu là, fait qu'on n'a pas le choix , a ajouté Régis Lavoie.

On accepte le fait qu'il y a plus de trafic parce qu'on sait que le boulevard Martel devait être refait, puis je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de faire de très beaux travaux. Comme on dit, c'est un mal nécessaire. C'est pour un certain temps, c'est pour une courte période , a renchéri Steeve Bouchard.

Les travaux vont se terminer en novembre. Les gens vont ensuite pouvoir recommencer à circuler sur le boulevard Martel pendant tout l'hiver. Le chantier devrait reprendre au dégel, donc vers la fin du mois de mai pour se terminer à l'automne 2024.