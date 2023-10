Le Parti progressiste-conservateur dévoile sa plateforme chiffrée la veille du vote

Le Parti progressiste-conservateur du Manitoba a présenté sa plateforme chiffrée lundi, à moins de 24 heures de l'ouverture des bureaux de vote. La plateforme met notamment l'emphase sur la réduction des impôts et sur davantage d'investissements dans sa stratégie de lutte à la criminalité.

Si réélus, les progressistes-conservateurs s'engagent à réduire à 50 % le taux d’imposition sur le revenu personnel provincial pour la tranche d'imposition la plus basse, un changement qui s'étendrait sur quatre ans.

Le parti évalue qu'une personne qui gagne un salaire moyen de 50 000 $ pourrait ainsi économiser jusqu'à 1900 $ par année d'ici 2028.

C'est significatif. Combiné au changement fait dans le budget 2023, les Manitobains peuvent s'attendre à économiser plus de 3100 $ par année , a affirmé la première ministre sortante et cheffe du Parti progressiste-conservateur, Heather Stefanson, lors d'une conférence de presse lundi.

Les progressistes-conservateurs ont aussi réitéré leur promesse de renoncer à la taxe sur les transferts fonciers pour les acheteurs d’une première maison, de supprimer la taxe sur les ventes de repas dans les restaurants et à augmenter le crédit d’impôt pour les dons de bienfaisance.

Le PC s'engage à pourvoir 100 000 emplois d'ici les cinq prochaines années avec la mise en place d'un fonds de 16 millions de dollars pour la formation professionnelle et le recrutement afin de stimuler l'investissement du secteur privé.

Le parti promet également d'investir 36,6 millions de dollars pour lutter contre le crime et offrir du soutien aux victimes de violence domestique ainsi qu'aux premiers répondants, entre autres.

Ces sommes visent aussi à permettre aux propriétaires de commerces à se munir d'alarmes et de caméras afin de prévenir les crimes contre la propriété.

L'argent servira aussi à attirer plus de policiers dans le nord de la province, à lutter contre les courses de voiture de rue dans la province, et aussi à créer une branche du Partenariat de sécurité communautaire du centre-ville, comme celui de Winnipeg, à Brandon.

Des investissements en santé

Le PC compte créer un fonds permanent de 120 millions de dollars pour le recrutement et le maintien en poste du personnel de santé.

Heather Stefanson indique que ces montants s'ajoutent au plan d'action annoncé en cours de mandat pour recruter 2000 travailleurs de la santé. Celui-ci mise notamment sur le recrutement d'infirmières aux Philippines.

Le parti veut aussi injecter 12 millions de dollars pour augmenter les services en santé mentale dans la province et 8,7 millions de dollars pour doubler le nombre d'espaces destinés au traitement des dépendances.

Il vise aussi à investir 10 millions de dollars pour la création d'un centre de traitement de dépendance de 180 lits dédié aux Autochtones et géré par les Premières Nations.

Ouvrir en mode plein écran En novembre 2022, le Parti progressiste-conservateur a annoncé un plan d'action pour recruter 2000 travailleurs de la santé. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les progressistes-conservateurs indiquent qu'ils financeront leurs promesses en s'appuyant sur le budget de la province déposé en 2023. Le parti prévoit arriver à l'équilibre budgétaire en 2025.

Le PC estime que ses promesses se traduiront par des dépenses supplémentaires de 442 millions de dollars sur une période de quatre ans. Il s'attend également à des excédents compris entre 88 et 541 millions de dollars pour chacune de ces années.

Questionnée à savoir pourquoi son parti n'a pas dévoilé sa plateforme électorale chiffrée plus tôt, la cheffe Heather Stefanson a répondu que le parti a déjà dévoilé tous les coûts au fil de la campagne au fur et à mesure des annonces .

Aujourd'hui, on les a accumulées dans un document pour les Manitobains qui s'appellent ''se battre pour les Manitobains'' et le tout est chiffré , dit-elle.

Des chiffres manquants, selon un expert

D’après le comptable agréé à la retraite Raymond Lafond, la plateforme chiffrée des progressistes-conservateurs brille par l'absence d'information .

On promet de réduire les impôts sur le revenu des individus [...] et on s'attendait à avoir le solde prévu pour une telle initiative, mais en vain. On promet aussi d'éliminer la taxe de propriété pour les premiers acheteurs. Encore une fois rien , lance-t-il en entrevue à l'émission L'actuel.

Concernant la santé M. Lafond trouve incomplètes les explications concernant le fonds de 120 millions pour le recrutement de travailleurs, un fond que le parti décrit comme permanent.

Est-ce que c'est permanent de façon annuelle, ou un investissement unique, ce n’est pas clair. On ne nous indique pas non plus où on recrutera ce personnel qualifié nécessaire , dit-il.