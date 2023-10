Retour de la Traversée automnale de la Gaspésie

La Traversée de la Gaspésie à bottine est de retour après trois ans d’absence, sous le thème « Moi, mes bottines ». Du 1er au 7 octobre, 125 participants marcheront en moyenne 15 kilomètres par jour pour parcourir le territoire entre Percé et le parc national Forillon.

Aujourd’hui [lundi], on a fait le tour de l’île Bonaventure et du rocher Percé. Les participants ont été choyés. Ils ont pu observer des rorquals, un requin-pèlerin et des fous de Bassan. C’était extraordinaire! , raconte la présidente et cofondatrice de la Traversée de la Gaspésie (TDLG), Claudine Roy.

L’engouement pour l'événement ne se dément pas, souligne celle-ci.Mme Roy souligne l’existence d’une liste d’attente pour la Traversée cet automne. Souvent, ça me dépasse, ce succès. Des gens viennent depuis 20 ans faire le parcours hivernal et sont aussi présents depuis les tout débuts de l’édition automnale, dit-elle.

La TDLG n’est pas qu’une simple randonnée, estime Claudine Roy. Les participants viennent pour l’activité physique, mais aussi pour le côté culturel , explique-t-elle.

La comédienne Sophie Faucher est la porte-parole de la TDLG depuis 15 ans, et malgré son agenda très chargé, elle marchera avec les participants cette semaine.

Cette année, un jury a été formé pour décerner des prix au cours de la fin de la semaine. Il y aura un prix pour le meilleur esprit de bottine, et un prix pour le participant dont les babines suivent les bottines.

Un retour rempli de défis

De retour après trois années de pause forcée en raison de la pandémie, le retour de l’événement est difficile en ce qui a trait au recrutement d’employés.

Ouvrir en mode plein écran Claudine Roy, présidente et cofondatrice de la Traversée de la Gaspésie, Claudine Roy. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On a perdu toutes nos ressources humaines pendant la pandémie , explique Claudine Roy. L’organisation doit recruter de nouveaux employés alors que la main-d’œuvre se fait rare dans tous les domaines.

En plus de la rareté de la main-d'œuvre, le conseil d’administration bénévole en place depuis vingt ans se sent essoufflé. Il devient également de plus en plus difficile de choisir quand tenir l’événement, en raison des conditions hivernales imprévisibles depuis quelques années.

En plein mois de février, il peut faire 10 degrés Celsius, et en mars il peut faire -20 degrés Celsius, ce qui rend l’organisation d’un tel événement hivernal de plus en plus complexe , affirme Mme Roy.

En ce qui a trait aux ratés du transport aérien qui avaient causé bien des soucis à l’organisation l’hiver dernier, Mme Roy affirme que la situation s'est améliorée, quoiqu'il reste du travail à faire. Le train jusqu’à Gaspé, ce serait véritablement extraordinaire! , s’exclame-t-elle.

Claudine Roy se réjouit des conditions météorologiques pour la Traversée cette semaine.

Avec les informations de Bruno Lelièvre