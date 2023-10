Une autre médaille d’or pour Léane Baril

La Rouynorandienne Léane Baril poursuit sa domination sur le circuit collégial de cross-country, alors qu’elle est montée une fois de plus sur la plus haute marche du podium cette fin de semaine, à Saint-Lambert.

C’est la deuxième médaille d’or de la saison pour la représentante du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Toutefois, de son propre aveu, la compétition est plus relevée cette année sur le circuit.

C’est différent cette année; il y a de nouvelles filles, alors c’est plus compétitif. L’année dernière, j’ai souvent couru seule devant. Ce n’est pas le cas cette année, je ne suis jamais certaine de gagner et c'est plus motivant. Ça me pousse même à l'entraînement à me dépasser.