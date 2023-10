Sherbrooke songe à établir un parc industriel près de l’aéroport

La Ville de Sherbrooke veut miser sur le développement des terrains entourant l'aéroport, notamment pour y aménager un parc industriel à caractère aéroportuaire.

La mairesse Évelyne Beaudin en a fait l'annonce lundi. Le projet sera d'ailleurs présenté mardi soir aux élus municipaux.

Misons d'abord sur le développement de certaines industries qui trouvent pertinent d'avoir une infrastructure aéroportuaire , a mentionné la mairesse à l'émission Par ici l'info.

On mise vraiment sur une vision plus élargie du développement de ce secteur-là.

La mairesse de Sherbrooke a récemment discuté avec la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, en visite en Estrie. Des parcs industriels ont d'ailleurs été construits autour de certains aéroports dans la région de Paris, une inspiration pour Sherbrooke, selon Évelyne Beaudin.

Publicité

La Ville possède 500 hectares de terrains aux abords de l'aéroport dans la municipalité de Cookshire-Eaton, assez pour y intégrer un parc. L'idée n'est pas d'y construire des industries manufacturières, mais plutôt d'un écoparc industriel aéroportuaire.

La mairesse de Sherbrooke entrevoit l'aménagement d'entrepôts et de centres de recherches aux technologies vertes pour l'Université de Sherbrooke.

Selon elle, il faut d'abord développer le parc avant d'attirer un transporteur aérien. Si on commence à juste essayer de faire une desserte alors qu'on a pas créé cet engouement pour un écoparc, la desserte risque d'être un échec et de retarder finalement la possibilité d'avoir un véritable essor économique , estime Évelyne Beaudin.

Un dossier sur la table depuis longtemps

Les gens d'affaires prônent un tel développement depuis longtemps. Les terrains industriels se font de plus en plus rares à Sherbrooke, il n'en reste qu'une dizaine au plus. Sans oublier que l'Université de Sherbrooke est en plein essor en matière de recherches technologiques.

La Chambre de commerce et de l'industrie de Sherbrooke applaudit le projet. Selon la vice-présidente et directrice générale, Louise Bourgault, l'aéroport et ses alentours représentent un outil de développement économique intéressant. Si Sherbrooke souhaite développer ces terrains, c'est tant mieux , juge-t-elle.

On sait que l'Université de Sherbrooke a des projets de captation de GES au niveau des avions, peut-être un moteur électrique pour les avions. Alors ce sera surement axé pour une bonne partie, un bon pourcentage, pour l'aéroportuaire , estime-t-elle.

C'est vraiment un bel endroit pour avoir des projets structurants pour l'économie de Sherbrooke.

Avant qu'une première bâtisse industrielle voit le jour, la Ville de Sherbrooke devra négocier avec la municipalité de Cookshire-Eaton pour le partage des revenus et des dépenses d'aménagement des terrains.

À écouter :

Parc industriel près de l'Aéroport de Sherbrooke, avec Louise Bourgault.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Vivement le retour. Parc industriel près de l'Aéroport de Sherbrooke, avec Louise Bourgault ÉMISSION ICI PREMIÈRE Vivement le retour Écouter l’audio (Parc industriel près de l'Aéroport de Sherbrooke, avec Louise Bourgault. 7 minutes 7 secondes) Durée de 7 minutes 7 secondes 7:07

Avec les informations de Jean Arel