Les deux personnes mortes vendredi après avoir été attaquées par un grizzli dans le parc national de Banff, en Alberta, étaient expérimentées dans l'arrière-pays, selon leur famille.

C'étaient des gens expérimentés qui avaient l'habitude de sortir, d'aller dans l'arrière-pays et de vivre en plein air , souligne Kim Titchener, experte en sécurité des ours et membre de l'organisme Bear Safety and More, en Alberta.

Les corps des victimes et de leur chien ont été retrouvés par des sauveteurs de Parcs Canada. Ils ont peut-être surpris l'ours à courte distance, souligne Mme Titchener, ce qui aurait conduit à une attaque défensive. « Ce n’est pas du jamais vu », ajoute-t-elle.

Selon un communiqué de la famille, le couple connaissait le protocole relatif aux ours et le suivait à la lettre. Ils nous contactaient chaque soir; cela signifie qu'ils ne voyageaient pas après la tombée de la nuit , souligne le communiqué.

Quand l’alerte a été reçue par Parcs Canada, la météo n'était pas favorable. L’équipe de sauveteurs a dû parcourir le sentier à pied pour retrouver les victimes en raison du mauvais temps.

Les attaques mortelles d'ours sont rares

Mme Titchener dit que généralement lorsque les gens rencontrent un grizzli dans la nature, celui-ci va dans une direction et les gens dans l'autre . Elle souligne qu’il est vraiment rare de voir des cas où toutes les personnes impliquées ont été tuées par les ours.

Publicité

Mme Titchener assure que les décès ne représentent que 14 % des attaques de grizzlis contre des humains dans le monde.

Selon un biologiste spécialiste des ours, Jay Honeyman, ces attaques inhabituelles arrivent souvent à l'automne pour une raison particulière. À ce temps-ci de l’année, les ours essaient de grossir pour l'hiver. Ils protègent leur source de nourriture. S'ils pensent que vous représentez une menace, ils peuvent agir de manière agressive.

Des experts rappellent que voyager en groupe, faire du bruit pour signaler sa présence aux animaux et porter un vaporisateur chasse-ours sont des moyens efficaces de prévenir des attaques.

Avec les informations de Kylee Pedersen et de La Presse canadienne