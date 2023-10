La compagnie aérienne Air Liaison investit 835 000 $ pour acquérir et rénover un hangar à l'aéroport de Sept-Îles.

Ce hangar servira principalement à accueillir les nouveaux avions d’Air Liaison acquis cet été.

Il s’agit d’un CJR 200, qui assure, depuis le 17 juillet, deux vols quotidiens entre Sept-Îles, Québec et Montréal, ainsi qu’un Dash 8, qui effectue le vol entre Sept-Îles et Blanc-Sablon depuis 31 juillet.

Avec ce vaste bâtiment de 15 000 pi2, c'est-à-dire de près de 1400 m2, l’entreprise estime être en mesure de mieux desservir les Nord-Côtiers.

Le directeur du service à la clientèle et du développement des affaires chez Air Liaison, Yves Côté, pense que le hangar offre un avantage considérable durant les mois les plus froids d’hiver.

Comme les appareils vont sortir du garage, ils n’auront pas glacé pendant la nuit, ça va nous éviter le déglaçage matinal, qui est souvent le plus ardu, explique-t-il. C’est le but, de devenir le plus autonome possible avec nos installations, pour ne pas dépendre de personne.

Un accueil prudent dans la région

Dans la région, les réactions sont variées. La majorité des élus interrogés se réjouissent de la nouvelle, mais préfèrent attendre de constater les résultats avant de célébrer.

La préfète de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Gladys Driscoll Martin, affirme surveiller de près l’amélioration des services pour la Basse-Côte-Nord, région uniquement desservie par Air Liaison.

Lourdes-de-Blanc-Sablon dépend des avions d'Air Liaison pour faire le lien avec le reste de la province. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

De son côté, le maire de Blanc-Sablon, Andrew Etheridge, considère que le travail entamé par Air Liaison pour améliorer ses services arrive tardivement, étant donné que la compagnie dessert la Basse-Côte-Nord depuis plusieurs années.

À Sept-Îles, la mairesse par intérim, Guylaine Lejeune, accueille favorablement l’investissement du transporteur.

Si ça améliore le temps de vol et le tarif des vols, on ne peut pas demander mieux pour la région, autant pour les citoyens que pour les entreprises, pense-t-elle.

Le transporteur Air Liaison est régulièrement pointé du doigt pour la qualité de sa desserte dans la région.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, estime que le nouvel avion Dash 8 facilitera le transport des personnes à mobilité réduite. Il rappelle que Québec avait demandé, il y a plusieurs mois, qu’Air Liaison améliore les services aux personnes à mobilité réduite.

Depuis plusieurs mois, on demande à répétition à Air Liaison d’améliorer sa desserte pour permettre d’avoir des accès pour les personnes handicapées, à mobilité réduite, qui ont des traitements à faire à l’extérieur du territoire de la Basse-Côte-Nord. Évidemment, on est très satisfait qu’il y ait des options qui sont mises en place, notamment le Dash 8 qui est beaucoup plus grand.

Québec doit rencontrer prochainement le président d’Air Liaison en lien avec ses services nord-côtiers. Air Liaison souhaite que les Municipalités et Québec dotent certains aéroports de Basse-Côte-Nord de systèmes d'observation météorologique automatisés.