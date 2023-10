Syndicats et organismes dénoncent la centralisation en santé et en éducation

Le Réseau Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue dénonce une centralisation des pouvoirs en santé et en éducation.

L’organisme regroupant des représentants des milieux syndical et communautaire a fait une sortie en ce sens lundi, à la veille du premier anniversaire de la réélection du gouvernement de la Coalition avenir Québec.

En éducation, le Réseau Vigilance croit que le projet de loi 23 viendra dépouiller les instances régionales de leurs pouvoirs, alors que le ministre pourra renverser leurs décisions.

Avec le projet de loi 15, tous les établissements de santé relèveront d’une nouvelle société d’État, l’agence Santé Québec, au détriment du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT). Cela entraînera une perte de pouvoir régional, selon Carl Verreault, délégué national au syndicat de l’APTS.

Au fond, ça va dépouiller la région du peu de pouvoir qu’on pouvait encore avoir avec les réformes successives en santé et services sociaux que le réseau a connues. C’est une continuité de la réforme Barrette, en fait.

Selon M. Verreault, le projet de loi du ministre de la Santé, Christian Dubé, ouvre la porte au privé et ne laisse aucune place à l’autonomie régionale sur la dispensation des services à la population dans la région.

Ce qu’on demande, c’est un moratoire sur l’adoption du projet de loi 15 et qu’il y ait une consultation collaborative, tant au niveau de l’ensemble des acteurs syndicaux que de l’ensemble des acteurs au niveau de la population, des organismes communautaires et des acteurs sociaux , lance le délégué syndical.

Le milieu communautaire inquiet

Le milieu communautaire craint aussi de perdre son instance régionale de collaboration des 40 dernières années. C’est le CISSS-AT qui gère l’enveloppe régionale du financement des organismes communautaires.

Ces derniers craignent aussi de perdre leur autonomie et d’être considérés comme étant de simples prestataires de services publics, alors qu’ils ont une mission beaucoup plus large qui comprend des enjeux de transformation sociale, de sensibilisation et de prévention.