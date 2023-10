Un début d’octobre anormalement chaud sur la Côte-Nord

Des températures anormalement chaudes s'abattent sur la Côte-Nord depuis le début du mois.

Des records ont été battus dimanche et lundi à plusieurs endroits dans la région et de nouvelles marques pourraient s’inscrire dans les registres mardi.

Dimanche, le mercure a atteint les 21,4 degrés Celsius à Baie-Comeau, battant largement le précédent record de 18 degrés pour un 1er octobre, établi en 1964.

La température à Sept-Îles a aussi élevé la barre à 20,7 degrés Celsius, déclassant de peu les 20 degrés du 1er octobre 1940

Lundi, le mercure a grimpé jusqu'à 18 degrés Celsius à Havre-Saint-Pierre, éclipsant le précédent record de 17,4 degrés qui datait de 2013.

Le météorologue chez Environnement Canada, Frédéric Dubuis, affirme que la Côte-Nord se trouve actuellement au beau milieu d'un corridor d'air chaud.

On a de l'air qui provient du golfe du Mexique et des environs du Texas. Les patrons météorologiques créent une circulation depuis le sud-ouest [et transportent] cette masse d'air chaud et humide