PFAS : le CIUSSS réitère que l’eau est potable, mais préconise une approche de précaution

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a rendu publiques ses conclusions concernant ses analyses de l’eau contaminée aux PFAS lors d’une rencontre avec les médias, qui s’est tenue à La Baie lundi après-midi.

L’analyse, réalisée par l’équipe scientifique sur les risques toxicologiques et radiologiques et le Groupe scientifique sur l’eau de l’ INSPQ , révèle que 18 échantillons ont été prélevés dans deux des quatre puits qui desservent les secteurs de Grande Baie et Port-Alfred à La Baie.

Les données disponibles ne permettent pas de caractériser l’exposition réelle de la population, mais les experts ont utilisé les concentrations maximales mesurées dans les puits en opération pour évaluer les risques.

L’ INSPQ conclut que les concentrations retrouvées représentent un risque négligeable d’effets néfastes à la santé découlant de cette surexposition. [...] Les expositions potentielles aux PFAS individuelles retrouvées à La Baie sont nettement inférieures à leurs valeurs toxicologiques , peut-on lire dans le rapport.

Près de 8000 personnes sont touchées par les PFAS à La Baie.

Une analyse qui satisfait la santé publique régionale

Des résultats qui permettent ainsi à la direction régionale de la santé publique de réitérer sa position voulant que l’eau à La Baie soit potable. Elle favorise toutefois une approche de précaution et insiste sur la mise en place d’efforts pour diminuer l’exposition aux PFAS .

Par voie de communiqué, la direction régionale a indiqué que, même si le risque d’effet à la santé est négligeable , cela ne signifie pas qu’il ne faut pas mettre en place des actions pour régler le problème.

Le risque négligeable d’effet à la santé ne devrait pas être interprété comme une raison pour ne pas mettre en place des efforts pour diminuer l’exposition au PFAS , notamment en raison de l’exposition qui demeure anormalement élevée et de certaines incertitudes qui persistent, notamment quant aux connaissances toxicologiques sur les PFAS qui évoluent très rapidement et l’évolution spatio-temporelle des concentrations qui est inconnue , peut-on lire.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ajoute qu’il importe de mettre en place des mesures afin de limiter l’exposition.

La semaine dernière, l’analyse indépendante de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indiquait que l’eau des secteurs de Port-Alfred et de Grande-Baie était potable.

Rencontres citoyennes

Des rencontres d’information ouvertes aux citoyens sont organisées lundi à 18 heures et mardi à midi, 16 h 30 et 19 h 30 à l’Auberge des 21 à La Baie.

Rappelons que ce sont environ 3700 résidences qui sont alimentées avec de l’eau contaminée aux PFAS , ce qui représente autour de 8000 personnes. La contamination proviendrait de la base de Bagotville, où de la mousse extinctrice fut utilisée pour des exercices de pompiers pendant plusieurs années.

Des travaux dont les coûts pourraient atteindre les 50 millions de dollars ont été mis en branle par la Ville de Saguenay afin de trouver une nouvelle source d’eau. Une demande de remboursement a déjà été déposée auprès du ministère de la Défense nationale (MDN), selon la mairesse Julie Dufour.

D’ici là, des filtres doivent être installés cet hiver sur les puits existants. Un contrat de 11,4 millions de dollars a d’ailleurs été octroyé la semaine dernière avec la firme québécoise Mabarex.

Un appel d’offres a aussi été lancé afin de prolonger le réseau d’aqueduc des sentiers Bolduc et des Éboulis puisqu’ils sont touchés par l’eau contaminée.

