Familles d’accueil recherchées pour les Ukrainiens arrivant dans la Manicouagan

Dans la Manicouagan, une dizaine de familles ukrainiennes se construisent une nouvelle vie. Pour les accueillir et faciliter leur intégration, le Comité d'aide et d'accueil des personnes d'Ukraine et d'autres pays invite les résidents de la région à ouvrir leurs portes aux nouveaux venus pendant quelques semaines.

C'est un pays qui n'a rien à voir avec l'Europe, et qui n'a rien à voir avec l'Ukraine. Alors, pour commencer leur nouvelle vie, les nouveaux arrivants ont besoin d’un peu de temps , observe Vladislav Markov, conseiller en intégration du Comité d'aide et d'accueil des personnes d'Ukraine et d'autres pays à Baie-Comeau.

Les familles d’accueil sont des alliées essentielles pour amortir l’arrivée des réfugiés dans la région, selon M. Markov, lui-même arrivé au pays il y a un an en raison de la guerre en Ukraine.

Depuis le printemps, dix familles ukrainiennes résident dans la Manicouagan, dont neuf à Baie-Comeau.

« Mon job, c'est de représenter la Côte-Nord. Il y a des endroits magnifiques ici, mais les gens ne les connaissent pas », affirme M. Markov. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le Comité d'aide et d'accueil des personnes d'Ukraine et d'autres pays lance un appel pour augmenter le nombre de familles d'accueil pour faciliter leur intégration. Ces dernières peuvent s’attendre à loger les nouveaux arrivants pour une durée d’une semaine à trois mois, explique Louise St-Pierre, une des membres du Comité d’aide et d’accueil. Selon elle, l'organisme a besoin de bénévoles qui ont le cœur sur la main.

Si on accueille soit une famille qui ne parle pas notre langue, c’est déjà une ouverture d’esprit qu’on manifeste , estime celle-ci.

Pour soutenir les bénévoles, le Comité d’aide et d’accueil travaille de pair avec l’organisme Émersion et de Manicouagan Interculturelle.

Les personnes intéressées à héberger une famille ukrainienne doivent avoir à leur disposition au moins une chambre pour deux personnes : de quoi accorder un espace intime aux nouveaux arrivants. Les bénévoles peuvent aussi être amenés à diriger les nouveaux arrivants vers les bons services publics.

Le Comité est né quand, en septembre 2022, un petit comité s’est proposé pour aider les réfugiés de la guerre en Ukraine à venir s’installer dans la Manicouagan. Un an plus tard, Vladislav Markov continue de faire le lien entre la Côte-Nord et son pays d’origine.

D’après les informations de Camille Lacroix.