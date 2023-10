Travaux sur la 18e Rue : un chantier de plus dans Limoilou

La réfection de la 18e Rue s’est amorcée lundi matin dans le quartier Limoilou. C’est un chantier de plus pour le quartier, qui a connu son lot de travaux cet été.

Marc des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec, reconnaît que la circulation est plus difficile dans le secteur depuis quelques mois.

En début d’année, nous avions sur notre table à dessin 17 chantiers, 5 événements et une rue piétonne à mettre en œuvre , explique-t-il.

La coordination entre tous les chantiers représente donc un défi logistique. Un chantier peut débuter comme prévu, mais peut se terminer plus tard. Et là, on se retrouve avec un chevauchement , illustre-t-il.

Au mois de mars, la Ville de Québec a d'ailleurs décidé de reporter certaines interventions à l’année prochaine, parce qu' il y en avait trop , rappelle M. des Rivières.

Il ajoute que la Ville a fait des ajustements presque quotidiennement afin de limiter les impacts sur la circulation.

Il y avait 17 chantiers à réaliser dans le secteur dans les derniers mois, 5 sont toujours en cours.

Des raccourcis qui inquiètent

Les résidents du secteur s’inquiètent des conducteurs qui cherchent les raccourcis.

C’est surtout la ruelle qui est problématique, les gens piquent à travers , illustre Nicolas Bureau. On s'aperçoit que les taxis, les véhicules de livraison, la machinerie passent par les ruelles , renchérit Maria Beaudry.

Les travaux apportent aussi leur part de stress aux commerçants. L’un d’entre eux, Antoine Desrochers, propriétaire du Marché Bonichoix de la 3e Rue, subissait une coupure de courant lors de la visite de Radio-Canada.

C’est sûr que c' est plus difficile dans le secteur, les déplacements [...]. Ils ont creusé devant le magasin ça nous a beaucoup affectés, puis ben là avec la panne de courant, ce n’est rien pour aider aujourd’hui , se désole-t-il.

La plupart des automobilistes rencontrés sur place lundi midi affichaient une certaine dose de patience.

Un quartier apaisé

La conseillère municipale de Limoilou et cheffe de transition Québec, Jackie Smith, croit que les différents travaux, notamment ceux qui préparent l’arrivée du tramway, permettront d'améliorer la qualité de vie des résidents.

On va tasser toutes sortes d'affaires, on va refaire les rues pour que ce soit plus agréable pour marcher et avec plus de verdissement, donc on va planter une centaine d'arbres dans le sud du Limoilou qui a grandement besoin , rappelle-t-elle.

Elle reconnaît cependant que les gens qui essaient de sortir ou de traverser le quartier en voiture puissent être déçus et frustrés .

Elle croit cependant que malgré le bruit, les entraves ont permis d'apaiser Limoilou en diminuant la circulation automobile.

Avec les informations de Guylaine Bussière