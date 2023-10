La construction d’un centre de conservation du caribou continue à Jasper

La construction du centre de conservation du caribou dans le parc national Jasper continue et respecte le calendrier prévu. Ce complexe, qui devrait accueillir 120 bêtes sur 65 hectares à partir de l'hiver 2025, hébergera aussi une équipe d'employés en permanence pour s’assurer de l’état de santé des bêtes en captivité.

Les canalisations et le système de puits sont terminés et la structure de plusieurs habitations est debout. Pour Joshua Summerfield, gestionnaire de projet pour Parcs Canada, le projet avance bien.

On a fait 30 % du centre, mais c’était le plus gros.

Le centre a pour mission de surveiller et de stimuler les naissances chez les caribous afin de rétablir les hardes. Il a aussi pour rôle de remettre en liberté les faons qui y naîtront, résume le directeur du projet Jean-François Bisaillon.

« Notre but c'est de relâcher entre 10 et 15 femelles et autant de mâles chaque année. On veut rétablir la harde [de la vallée] Tonquin et on va essayer [d'atteindre] 200 caribous dans la harde », renchérit le directeur.

Pour cela, le futur centre comportera une trentaine d’enclos différents dont certains dédiés à la mise bas, à la reproduction et à l'acclimatation à la vie sauvage.

Ouvrir en mode plein écran Joshua Summerfield montre les différentes parties du centre. Les parties les plus éloignées seront plus sauvages pour favoriser la remise en liberté des caribous. Photo : Radio-Canada

Feux de forêt

Après une saison intense de feux de forêt, Parcs Canada prend certaines mesures pour prévenir des incendies.

La meilleure façon de créer une installation résiliente aux changements climatiques, c'est de s'assurer qu'elle peut résister aux incendies de forêt.

Joshua Summerfield fait notamment référence aux pins morts. « C’est la première chose à éliminer, car ils représentent un risque d'incendie important. Ils ajoutent du combustible aux feux sans apporter [des] avantages à l'habitat », explique-t-il. Le site est aussi protégé par un coupe-feu de 30 mètres.

Le projet s’est fait avec des partenaires autochtones pour planifier et dessiner le projet, assure Jean-François Bisaillon.

« Nous travaillons avec les communautés autochtones et avec nos partenaires autochtones. Nous explorons aussi la meilleure façon de les inclure. Nous avons été chanceux, plusieurs [entreprises] qui proviennent de ces communautés sont employées sur ce projet », précise Joshua Summerfield.

Avec les informations de David Bajer