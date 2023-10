L’ancien journaliste sportif Claude Couture est décédé à l’âge de 82 ans dimanche. Plusieurs artisans des nouvelles sportives rendent hommage à un homme ayant été un fervent « régionaliste ».

Il nous a inculqué la fierté de parler des gens de notre région.

Qu'ils viennent de Mont-Joli, Matane, Rimouski, Trois-Pistoles ou Rivière-du-Loup, Claude Couture avait à cœur de faire connaître les athlètes de la région, témoigne le journaliste sportif Bernard Lepage. Ce dernier a travaillé pendant huit ans avec Claude Couture à la station de Radio-Canada à Rimouski dans les années 1980.

Successeur du journaliste sportif Claude Person, Claude Couture (au milieu, avec la cravate) a été considéré comme un modèle à suivre à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Selon lui, Claude Couture a été un exemple à suivre et un mentor pour plusieurs journalistes régionaux. Il montrait la voie à suivre, celle d'être une tribune officielle pour parler des athlètes de la région à la radio, c’est Claude qui nous a inspiré ça , insiste-t-il.

Claude Couture a aussi écrit pour les journaux Le Rimouskois et le Progrès-Écho.

Il nous a bien servi, ça a été un excellent journaliste sportif.

Roger Boudreau, ancien journaliste sportif pour Mont-Joli Nouvelles, L’Information et L’Avantage dit que le journaliste était connu et admiré pour être un régionaliste . C'était sa plus grande qualité , considère celui-ci.

Claude Couture présentait « une santé fragile » ont confirmé ses proches. Photo : Radio-Canada

Les proches de Claude Couture confirment que l’ancien journaliste avait une santé fragile . Il demeurerait depuis quelques années à la Résidence Seigneur-Lepage de Rimouski.

Avec les informations de Louis Lessard