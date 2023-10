La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, a confirmé lundi une somme additionnelle de 720 000 $ pour la réfection du toit de la Cathédrale de Rimouski.

Ce montant provient d'une enveloppe de 35 millions de dollars qui vise à préserver le patrimoine religieux. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, en a fait l’annonce il y a deux semaines.

La somme de 720 000 $ pour la toiture de la Cathédrale s'ajoute à un montant de 420 000 $ déjà annoncé par le gouvernement en juin 2022.

En conférence de presse pour faire le bilan de sa première année comme députée et ministre, Maïté Blanchette Vézina a précisé que cette somme permettra de préserver ce joyau du patrimoine culturel .

Publicité

On chemine dans la bonne direction et on va continuer à travailler avec la Fabrique , ajoute-t-elle.

Le président de la Fabrique Saint-Germain, Jean-Paul Heppell, accueille favorablement la nouvelle, tout en précisant qu'il y a encore du chemin à faire.

C’est sûr que ça coûte plus cher que ça pour faire toute la toiture au complet, mais on comprend qu’on n'est pas seuls dans la province. On va travailler avec les montants qui entrent. Avec ce montant-là, on devrait être bon pour faire une bonne partie de la toiture , estime-t-il.

Les travaux de réfection de la toiture, estimés à 4,2 millions de dollars, pourraient commencer cet automne si les matériaux sont disponibles.

M. Heppell indique aussi qu’il espère recevoir des nouvelles positives du projet de citation patrimoniale de la Cathédrale au cours des deux prochains mois.

Rappelons que le ministère de la Culture et des Communications du Québec a déposé en janvier dernier un avis d'intention de classement du bâtiment construit en 1854.