Radio-Canada prévoit que Pascal Paradis du Parti québécois sera le prochain député de la circonscription de Jean-Talon.

Pascal Paradis deviendra le quatrième mousquetaire péquiste à l'Assemblée nationale. Déclaré vainqueur vers 20 h 45, il siégera aux côtés du chef Paul St-Pierre-Plamondon, du député madelinot Joël Arseneau et de Pascal Bérubé.

M. Paradis a devancé la candidate caquiste Marie-Anik Shoiry.

Avocat et directeur général d’Avocats sans frontières, Pascal Paradis a lancé sa campagne dans Jean-Talon en jetant un pavé dans la mare, déclarant avoir eu des échanges avec la CAQ à l’aube des élections générales d’octobre 2022.

Publicité

Lors de ses discussions avec le parti de François Legault, Pascal Paradis dit avoir exprimé son désaccord concernant l'idée de construire un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, soit le fameux troisième lien, projet aujourd'hui abandonné.

On m’a dit : "Vous savez, le troisième lien, ça ne se fera pas, mais on ne parlera pas de ça pendant les élections, ça va être après" , a lancé M. Paradis. Il a de plus déclaré s’être fait promettre un poste de ministre s’il était élu dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré, circonscription pour laquelle il avait été ciblé.

La réaction a été épidermique chez les caquistes, qui ont accusé M. Paradis de mentir, et vice versa.

Parti de loin

Le candidat concrétise ainsi une remontée spectaculaire du Parti québécois dans ce qui était autrefois un château fort libéral. Les péquistes avaient terminé troisième au dernier scrutin général. Alors représentés par Gabriel Marquis, ils avaient récolté 18,7 % du vote.

Il s’agissait d’une quatrième élection partielle dans Jean-Talon depuis 2008. Avant la prise de la circonscription par la CAQ et Joëlle Boutin en 2019, les libéraux y avaient régné sans partage depuis 1965.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Plus de détails suivront.