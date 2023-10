Bientôt des tests pour l’asphalte fabriqué avec du plastique

La firme Consulchem poursuit le mandat donné par la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie sur l’intégration du plastique souple dans des enrobés tels que l’asphalte.

Ce nouveau type d’asphalte devrait servir au revêtement de la rue commerciale qui mène à l’édifice du Géoparc, à Percé.

Le chimiste et directeur de la firme Consulchem, Grégory Hersant, confirme qu’une première formulation a été développée. Elle a, dit-il, été caractérisée au niveau mécanique et puis on est vraiment dans les caractérisations, je dirais, plus environnementales.

Les tests permettront de vérifier la durabilité de l’enrobé ainsi que sa capacité d’empêcher la dispersion des plastiques qui le composent.

Des tests en conditions réelles vont être faits très très prochainement , assure M. Hersant.

Selon le chimiste, cette valorisation permettrait de détourner 300 tonnes de plastique en Gaspésie.

Le procédé pourrait être utilisé par d’autres municipalités du Québec avec les plastiques récupérés sur leur territoire. C’est un peu l’objectif du projet, commente Grégory Hersant, donc de bien sûr solutionner la problématique du plastique en Gaspésie, mais éventuellement de faire des petits. L’idée est de ne pas trop faire voyager les résidus, de se mettre dans une logique d’économie circulaire.

À l’échelle du Canada, on parle d’à peu près 3,8 millions de tonnes qui pourraient être potentiellement valorisées.

Le projet est en marche depuis 2019 en collaboration avec la Ville de Percé et la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. À l’origine, il s’agissait de trouver de nouvelles voies pour valoriser différentes matières résiduelles, dont les plastiques souples qui ne sont pas valorisés actuellement et qui s’en vont au site d’enfouissement , rappelle Grégory Hersant.

Outre l’incorporation du plastique dans l’asphalte, la firme avait aussi reçu le mandat de développer des pièces d’ingénierie avec un plastique recyclé pour fabriquer du mobilier urbain extérieur, indique Grégory Hersant.

Le projet de recherche est mené en collaboration avec l’Université Laval et l’École de technologie supérieure (ETS).