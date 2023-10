L’agglomération de Québec souhaite préserver 98 % de ses milieux humides d’intérêt

L'agglomération de Québec a identifié 39 km2 de milieux humides jugés « d’intérêt » sur son territoire. Son objectif est de conserver 98 % de cette superficie, ce qui équivaut à 38 fois les plaines d’Abraham.

Les conseillères municipales Marie-Josée Asselin et Marie-Pierre Boucher ont présenté lundi matin le projet de Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de l’agglomération de Québec, qui comprend aussi les villes de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.

On ne peut pas se permettre aujourd'hui de voir la ville comme on la voyait il y a 20 ans dans son développement. Il faut absolument prendre en considération les services écologiques qui sont rendus par [les milieux humides et hydriques] , explique Marie-Josée Asselin.

Le dépôt de ce plan est une exigence du gouvernement provincial. D’ici décembre, toutes les municipalités régionales de comté (MRC) devront avoir déposé un plan pour protéger leurs milieux naturels et humides.

Les conseillères municipales Marie-Josée Asselin et Marie-Pierre Boucher se sont dites « déterminées » à préserver le « joyau » de biodiversité que représentent les milieux humides.

Cibler les milieux ayant le plus grand intérêt

Le territoire de l’agglomération est constitué à 8 % de milieux humides, qui s’étendent sur 44 kilomètres carrés.

Au cours de l’élaboration du plan régional, les experts mandatés par l'agglomération ont identifié les zones humides qui présentaient le plus grand intérêt pour la conservation, ainsi que celles qui pourraient être développées.

Ceux-ci totalisent 39 kilomètres carrés, dont une utilisation durable seulement pourra être faite. Cela inclut les activités de plein air, la mise en valeur, ou encore certaines activités sylvicoles.

38 fois grand comme les plaines d’Abraham

L'agglomération s’est fixé comme objectif de conserver 98 % de ces milieux d’intérêt, ce qui représente une superficie équivalente à 38 fois les plaines d’Abraham.

Les milieux d’intérêt ont été ciblés en tenant compte des services écologiques qu’ils rendent, en participant à la régulation et à la filtration de l’eau, par exemple, en abritant une riche biodiversité ou encore en ayant une fonction esthétique ou de plaisance.

La priorité a été accordée aux zones en tête de bassin versant, dans le bassin versant d’une prise d’eau ou dans le littoral des lacs et cours d’eau.

Les milieux humides de l'agglomération de Québec

Le tiers des milieux humides présents sur le territoire de l'agglomération se situe en zone agricole. 43 % d'entre eux sont plutôt situés dans la couronne forestière.

La majorité de ces milieux humides d'intérêt se situe en zone agricole ou dans la couronne forestière de l'agglomération. Les tourbières de la Base de plein air de Sainte-Foy et du Mont-Bélair et le rivage de la rivière Saint-Charles en font aussi partie.

Concilier développement et protection du territoire

Lors du point de presse, l’administration a reconnu qu’elle devra concilier la préservation des milieux humides avec la grande demande pour l’espace dans le secteur.

La semaine dernière, la Ville de Québec s'est fixé l’objectif d'avoir 80 000 logements supplémentaires construits sur son territoire d’ici 2040.

Il faut qu’on construise la ville sur la ville , illustre Marie-Pierre Boucher. Elle explique que l'ajout de logement se fera dans une optique de densification, plutôt que grâce à l’étalement urbain.

Séance d’information pour les citoyens

Des mesures réglementaires devraient venir appuyer les engagements de l’agglomération au cours des prochaines années.

C’est le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) qui est chargé de remettre les autorisations pour les projets de développement dans des milieux humides.

Une séance d’information publique sur le PRMHH se tiendra le 26 octobre. Des consultations sont aussi prévues début décembre.

La bonne volonté de la Ville, on la sent

David Viens, directeur général adjoint au Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, salue les objectifs présentés dans le PRMHH .

Il y a un gros travail qui a été réalisé par la Ville de Québec de bien documenter les milieux humides sur le territoire , déclare-t-il. La bonne volonté de la Ville, on la sent , poursuit-il.

David Viens, directeur général adjoint au Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale estime que la Ville aurait pu se doter immédiatement d'un cadre réglementaire pour appuyer ses objectifs.

Cependant, il estime que la Ville aurait pu dès maintenant se doter d’un cadre réglementaire, pour s’assurer que ses objectifs de protection soient atteints.

Il cite en exemple l’adoption d’un moratoire, pour empêcher tout développement dans les milieux critiques d'ici à ce que des mesures réglementaires soient adoptées.