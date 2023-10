« C’est très encourageant », lance le surintendant François D'Aoust du Service de police d’Ottawa (SPO) au lendemain du match Panda et des festivités qui ont suivi. « Les étudiants ont fêté en bonne mesure. [...] Ça s’est très bien déroulé. »

Ce dernier se dit très satisfait du déroulement de la journée et ne rapporte que des incidents mineurs survenus avant l’affrontement entre les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa et les Ravens de l’Université Carleton, dont deux arrestations pour ivresse dans un endroit public et plusieurs infractions à la Loi sur les permis d'alcool de l’Ontario.

Le surintendant François D'Aoust du Service de police d'Ottawa (Photo d'archives)

L’après-match, ça s’est très bien déroulé , poursuit le surintendant, surtout sur le campus de l’Université d’Ottawa où plusieurs milliers d’étudiants ont participé de 20 h à 23 h à des festivités.

Ça a attiré les étudiants de Côte-de-Sable au campus de l’Université d’Ottawa. Ça a encouragé les étudiants à faire les célébrations à un endroit spécifique comme nous l’avions planifié.

M. D’Aoust rapporte qu'à la suite des festivités d’après-match sur le campus universitaire, la majorité des étudiants ont circulé dans le marché By pour continuer la fête .

L'Université d'Ottawa dit avoir « [mis à profit] les succès du passé » en organisant, dimanche, un rassemblement d'après-match sur le campus universitaire.

C'est aux alentours de 2 h 30, lundi matin, que les effectifs policiers attitrés à l’après-match Panda ont pu quitter leur poste.

Le SPO contemple la possibilité de maintenir la même formule l’année prochaine. On va déterminer ça dans notre compte-rendu dans les prochaines semaines , indique M. D’Aoust.

L’Université est fière de ses étudiants

On est très contents de la journée d'hier [dimanche]. On a eu un succès sur toute la ligne, incluant la partie , se félicite pour sa part le vice-recteur associé aux affaires étudiantes de l’Université d’Ottawa, Éric Bercier.

Ce dernier applaudit les étudiants et se dit très fier de la façon dont ils se sont comportés – de manière respectueuse pour nous, pour eux et pour la communauté .

Le vice-recteur associé aux Affaires étudiantes de l'Université d'Ottawa, Éric Bercier

Le plan de match , cette année, était de permettre aux étudiants de célébrer et d’avoir beaucoup de plaisir, mais dans un environnement qu’on sait qui va être très respectueux de la communauté , rapporte M. Bercier.

On prend bonne note de la recette de cette fin de semaine.

L’heure est maintenant au bilan, poursuit ce dernier. On va passer du temps avec l’ensemble des intervenants [et] des joueurs clés pour bien prendre le pouls de tout le monde sur ce qui s’est passé.

M. Bercier rapporte qu’environ 4000 étudiants ont pris part aux célébrations d’avant-match et d’après-match sur le campus universitaire. On a [mis à profit] les succès du passé , explique le vice-recteur associé aux affaires étudiantes. On a eu des retombées positives.

Un dimanche plutôt qu’un samedi

La conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, qualifie quant à elle les festivités entourant le match Panda de succès .

Elle salue la collaboration entre l’Université, les partenaires de la Ville et les autorités policières. C’était vraiment un effort d’équipe. [...] On veut garder cette idée qu’on fait des collaborations avec plusieurs parties prenantes parce que tout le monde a son champ d’expertise.

La conseillère municipale de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante. (Photo d'archives)

J’étais à pied hier [dimanche] avec les étudiants et le [personnel] de l’Université et tout s’est bien passé , raconte Mme Plante, qui rapporte avoir remarqué un afflux d’étudiants dans le quartier Côte-de-Sable, mais tout le monde était content .

On aime l’idée que le match ne se fait pas un samedi, peut-être un dimanche ou peut-être un jour pendant la semaine.

Tout le monde avait essentiellement des choses à faire ce matin [lundi] , rapporte-t-elle. J’entendais des conversations avec des étudiants qui avaient des cours le matin, des choses à faire, des emplois.

Une formule gagnante?

On est très très très contents , lance à son tour la présidente de l'association de citoyens Action Côte-de-Sable, Louise Lapointe.

La présidente de l'association de citoyens Action Côte-de-Sable, Louise Lapointe (Photo d'archives)

Cette dernière confie également que les résidents sont très satisfaits .

On a peut-être notre formule gagnante.

La combinaison du dimanche et d’avoir des festivités sur le terrain de l’Université ont contribué grandement à un déroulement positif pour tous , croit Mme Lapointe. Le nettoyage, comparé aux années précédentes, ça ne se compare pas.

Les choses augurent bien aux yeux de cette dernière. D’avoir une victoire aussi belle que celle des Gee-Gees, ça fait du bien , sourit-elle.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet et de Frédéric Pepin