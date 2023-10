Haut-Karabakh : à quoi peut-on s’attendre maintenant?

Les habitants du Haut-Karabakh fuient par milliers. Quelque 100 000 personnes, soit plus de 80 % de la population officielle du Haut-Karabakh, ont déjà rejoint l’Arménie, inquiètes de ne pas savoir ce qui les attend.

Le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, qui a toujours soutenu la minorité arménienne du Haut-Karabakh, a accusé l'Azerbaïdjan d'y mener un nettoyage ethnique , en estimant qu'il n'y aurait bientôt plus d'Arméniens dans l'enclave.

Le 28 septembre dernier, la république du Haut-Karabakh a officiellement mis fin à son existence. Désormais, elle ne sera plus qu'un des districts de l'Azerbaïdjan.

Nous allons probablement assister à un démantèlement des structures, à l'abolition de la symbolique et au retrait des drapeaux , observe Anna Matveeva, chercheuse invitée à l’Institut sur la Russie du King's College de Londres.

La capitale a déjà repris son nom azéri de Khankendi, plutôt que Stepanakert. On verra s’effacer tout ce qui rappellerait l'existence du Haut-Karabakh comme une entité dissidente depuis 32 ans , souligne, au téléphone, Mme Matveeva.

Ouvrir en mode plein écran La ville de Stepanakert était déserte, le 2 octobre 2023, après l'exode de ses habitants. Photo : Reuters / AZIZ KARIMOV

Les Azéris qui habitaient la région avant sa reprise par l’Arménie, en 1990, vont certainement vouloir y retourner.

Publicité

La population se sent contrainte de quitter l'Azerbaïdjan parce qu’il est difficile d'imaginer un avenir dans la région étant donné le niveau de haine entre les Azéris et les Arméniens , estime Mathieu Droin, chercheur invité dans le cadre du programme Europe, Russie et Eurasie du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), joint à Washington.

L'Azerbaïdjan ne veut pas d'un exode des Arméniens et n’encourage personne à quitter la région libérée , a soutenu Elin Souleïmanov, ambassadeur d'Azerbaïdjan en Grande-Bretagne, en entrevue à Reuters.

M. Souleïmanov a lancé un appel sur les réseaux sociaux demandant aux Arméniens de souche de rester et de faire partie de sa société multiethnique .

Le bureau du président a déclaré dans un communiqué que le pays avait présenté un plan de réintégration des groupes ethniques arméniens de la région, notant que l'égalité des droits serait garantie à chacun indépendamment de son appartenance ethnique, religieuse ou linguistique.

Les peurs des réfugiés sont nourries par une série d' arrestations illégales , dénoncées par les autorités arméniennes. Plusieurs responsables de l'enclave ont été mis en détention, accusés de terrorisme et d'autres crimes. Le procureur général azerbaïdjanais, Kamran Aliev, a annoncé enquêter sur de possibles crimes de guerre commis par 300 séparatistes qu'il a appelés à se rendre aux autorités.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont opposés par un différend territorial lié au contrôle de la région du Haut-Karabakh depuis des décennies. Lors d'une offensive éclair, le 19 septembre, Bakou a repris le contrôle du territoire, qui est reconnu internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

Le corridor de Zangezour

Bakou ne s’arrêtera pas là, souligne Stefan Meister, du Conseil allemand des relations extérieures, joint à Berlin. L’Azerbaïdjan pourrait tenter de profiter de cette victoire pour poursuivre sa conquête dans le sud de l’Arménie.

L’Azerbaïdjan a une approche maximaliste. Ils vont aller le plus loin qu’ils peuvent s’ils sentent qu’ils n’ont pas à en payer les coûts.

Cela pourrait vouloir dire ouvrir un corridor terrestre reliant l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan, en passant par l’Arménie.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

À l’époque soviétique, avant 1991, il existait un chemin de fer à travers l'Arménie jusqu’à Nakhitchevan, explique Anna Matveeva. Il y avait une autoroute, les camions circulaient et c'était possible d'atteindre la Turquie de cette façon.

Le Nakhitchevan, république autonome enclavée entre l'Arménie, la Turquie et l'Iran, est rattaché à l'Azerbaïdjan depuis 1923, mais sans continuité territoriale avec Bakou.

L’accord de cessez-le-feu de 2020 mentionnait la mise en place d’un lien économique et ferroviaire avec le Nakhitchevan, mais Bakou et Erevan n'interprètent pas cette clause de la même façon.

Les Arméniens disaient qu’ils autoriseraient la reprise des liaisons de transport, mais ils ont jugé que les conditions imposées par l'Azerbaïdjan étaient inacceptables , souligne Mme Matveeva. Cette partie de l’accord n’a donc jamais été mise en oeuvre.

Le 25 septembre, le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliev, a rencontré son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au Nakhitchevan.

Ouvrir en mode plein écran Le président turc a visité le Nakhitchevan en compagnie de son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev, une semaine après l'offensive victorieuse contre le Haut-Karabakh, le 25 septembre 2023. Photo : Reuters / MURAT CETINMUHURDAR/PPO

Lors d'une conférence de presse conjointe, le président Aliev a déploré que les autorités de l'ère soviétique aient considéré comme étant rattachée à l'Arménie une partie de ce qui aurait dû, selon lui, appartenir à l'Azerbaïdjan.

Publicité

Les Arméniens redoutent que le corridor de Zangezour ne soit qu’une première étape et que les Azéris aient des visées bien plus larges sur leur territoire, surtout maintenant qu’ils sont en position de force.

Depuis peu, le président Aliev qualifie le sud de l’Arménie d' Azerbaïdjan occidental . Ses habitants doivent pouvoir retourner sur leurs terres d'origine , affirmait-il, en décembre dernier.

On parle de la région de Zangezour, dans le sud, et non seulement du corridor , observe Stefan Meister, qui craint que ce discours se traduise éventuellement par une action militaire azérie dans la région.

Une telle attaque, si elle devait avoir lieu, changerait évidemment la donne, observe le chercheur. Le Karabakh, c’est une chose, car on considère qu’il fait partie de l'Azerbaïdjan, mais s'il s'agit de l'intégrité territoriale de l'Arménie, la réaction sera très différente.

Si l’Azerbaïdjan envahit à grande échelle le territoire arménien internationalement reconnu, cela provoquera une forte réaction internationale , observe également Anna Matveeva.

Il existe cependant une zone grise, remarque-t-elle, dans la mesure où la frontière entre les deux États n’a jamais été nettement définie.

Pendant l'époque soviétique, il y avait des limites administratives entre les républiques, mais elles n’étaient pas clairement établies , explique-t-elle.

Où se trouve exactement cette frontière? L'Azerbaïdjan peut l'interpréter d'une certaine manière et l'Arménie, bien sûr, l'interprète d'une autre manière.

Dans le contexte actuel, les Azerbaïdjanais se savent en position de force et en position d'imposer leurs termes aux Arméniens , souligne le chercheur Mathieu Droin.

Le jeu des puissances régionales

Si le conflit survient maintenant, c’est parce que la Russie, alliée traditionnelle de l’Arménie, est occupée ailleurs avec la guerre en Ukraine, note M. Droin. Bakou sentait donc que le moment était propice pour tenter de prendre sa revanche.

Ouvrir en mode plein écran Des véhicules de soldats russes de «maintien de la paix» quittent la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh pour l'Arménie. Photo : Reuters / Irakli Gedenidze

En outre, depuis l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian en Arménie, en 2018, il y a eu une montée des tensions entre Erevan et Moscou. Les Russes, qui ont orchestré le cessez-le-feu de 2020 et assuraient son suivi avec quelque 2000 soldats de maintien de la paix déployés dans la région, n’ont rien fait pour empêcher l’offensive azérie, dénoncent les Arméniens.

L'Arménie est extrêmement remontée contre Moscou parce qu'elle se sent abandonnée par la Russie qui, notamment en vertu des accords de l'Organisation du traité de sécurité collective, était censée lui venir en aide , observe Mathieu Droin.

Ce retrait russe laisse toute la place à une autre puissance régionale, la Turquie, qui apporte un soutien militaire décisif à l'Azerbaïdjan. C'est la Turquie qui a permis à l'Azerbaïdjan de dominer militairement l'Arménie en 2020 lors de la seconde guerre du Haut-Karabakh, y compris avec l'aide de ses drones , note M. Droin.

La Turquie, c'est clairement l'acteur majeur dans le conflit qui définit le rapport de force tel qu'il est aujourd'hui.

L’Iran, rival historique de la Turquie, suit de près la situation lui aussi, tout en reconnaissant la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Nous sommes opposés à la modification des frontières internationales et aux changements géopolitiques dans la région , a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, lundi.

Une éventuelle annexion du Zangezour couperait l'accès de l'Iran à l'Arménie et à l'Europe.

Israël, enfin, est également impliqué, dans la mesure où il est le principal fournisseur d’armes de l’Azerbaïdjan et abriterait plusieurs stations de renseignement électronique israéliennes, en plus d’une base du Mossad, selon le Centre français de recherche sur le renseignement.

Encore une chance pour la diplomatie?

Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, doivent se rencontrer jeudi à Grenade, en Espagne. Plusieurs dirigeants européens seront également présents à cette rencontre, prévue de longue date, comme le président de la République française, Emmanuel Macron, et le chancelier allemand, Olaf Scholz.

Ouvrir en mode plein écran L'offensive des forces armées de l'Azerbaïdjan a entraîné un exode d'Arméniens de la région du Haut-Karabakh. Photo : Reuters / AZIZ KARIMOV

L'Arménie a exhorté l'Union européenne à sanctionner l'Azerbaïdjan pour son opération militaire. De hauts fonctionnaires de l' UE et les dirigeants de nombreux pays membres ont condamné les actions de l'Azerbaïdjan, mais n’ont pris, pour le moment, aucune mesure concrète.

Les exportations de gaz de l’Azerbaïdjan vers l’ UE ont considérablement augmenté depuis 2021. Bakou comble actuellement environ 2 % des besoins énergétiques européens.

Cela ne justifie pas de fermer les yeux sur des abus, estime Stefan Meister, qui juge que le temps est venu d'imposer des sanctions. Nous avons besoin de passer un message qu’Aliev comprenne , observe-t-il, et en même temps d’établir un précédent. Cela va vraiment au-delà de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan.

Si l’Occident et la communauté internationale ne répondent pas, cela aura des conséquences pour d’autres dirigeants autoritaires qui vont considérer qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et qu’il n’y aura aucune réaction.

Avec les informations de Agence France-Presse et Reuters