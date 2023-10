Poisson-lune retrouvé à L’Anse-Saint-Jean : son décès reste un mystère

Le poisson-lune retrouvé échoué dans le secteur de L’Anse-Saint-Jean la semaine dernière a fait l’objet d’une nécropsie au cours des derniers jours et il n’a pas été possible de déterminer avec exactitude la cause du décès.

Selon le vétérinaire pour le groupe de recherche Amphibia-Nature, Martin Ouellet, il pourrait y avoir trois principales causes de mortalité.

Les collisions avec les bateaux. Celui de L'Anse-Saint-Jean, on n'a trouvé aucune cicatrice, aucune lésion ou coup d'hélice. Ces poissons-là mangent principalement des méduses, puis des fois, ils pourraient confondre les méduses avec des objets de plastiques. On n'a rien trouvé à l'intérieur. La cause principale d'effets qu'on semble observer au Québec, c'est la température de l'eau qui est trop froide. Puis s'il meurt d'hypothermie, ça ne laisse pas vraiment de traces sur les carcasses , a-t-il expliqué.

Rappelons qu’une carcasse de poisson-lune a été retrouvée sur les berges du Saguenay, du côté de L’Anse-Saint-Jean la semaine dernière. C’est un citoyen qui en avait fait la découverte.

Ce poisson se trouve généralement dans les eaux plus chaudes, mais il est possible de le trouver dans les eaux du Saint-Laurent.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre