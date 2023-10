Surplus budgétaire record au N.-B. : « À quel prix on paye cette dette-là? »

Des voix s’élèvent dans divers secteurs au Nouveau-Brunswick pour exhorter Blaine Higgs à dépenser une partie des surplus budgétaires et à accorder moins d’importance à la réduction de la dette publique. Des intervenants affirment que les besoins sont urgents, notamment en éducation et en santé.

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, a révélé la semaine dernière que l'excédent au cours de l’année financière 2022-2023 a été d’un milliard de dollars. Ernie Steeves s’est félicité que ces fonds serviront en grande partie à réduire la dette publique.

À moins d’un revirement de situation, des excédents importants devraient aussi être générés pendant l’année en cours. Selon les dernières projections du gouvernement – qui datent d’août dernier – le surplus sera de 199,6 millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, lors de la présentation de son budget pour 2023-2024. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB) – qui représente les administrateurs élus des districts scolaires francophones – reconnaît le besoin de s’attaquer à la dette publique.

Son directeur général, David Couturier, demande cependant au gouvernement d’adopter une approche équilibrée et de prendre une partie des surplus budgétaires afin d’investir en éducation.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la Fédération des conseils d'éducation du du Nouveau-Brunswick, David Couturier, exhorte Blaine Higgs à investir davantage en éducation. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Il serait juste et prudent que le gouvernement prenne une partie de ces fonds-là et l’applique sur les dettes accumulées. Une partie seulement. Parce que ce serait vraiment irresponsable de juste payer la dette et de ne rien faire d’autre avec ces fonds-là. Parce qu’on a un besoin criant à bien des niveaux , dit-il en entrevue.

Selon lui, les besoins sont flagrants dans le système public d’éducation. Certaines écoles débordent tellement que les élèves suivent leurs cours dans des roulottes. D’autres établissements ont besoin de travaux.

Ce qu’on dit nous, ce qu’on demande au gouvernement, c’est de s'asseoir avec les conseils d’éducation de districts pour qu’ils puissent connaître une fois pour toute connaître leurs besoins et qu’ils puissent prendre les mesures appropriées pour faire les investissement nécessaires.

Des repas pour les élèves démunis

Le gouvernement provincial a annoncé plus tôt cette année qu’il va consacrer 2 millions de dollars cette année afin que la moitié des écoles offrent des déjeuners gratuits aux élèves démunis.

Ouvrir en mode plein écran Dans un contexte d'inflation, les enfants sont exposés de façon récurrente à l’insécurité alimentaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La FCÉNB exhorte le gouvernement à délier les cordons de sa bourse et d’utiliser une partie des surplus budgétaires afin que toutes les écoles aient accès à ce programme. Et aussi que les élèves qui en ont besoin puissent déjeuner et dîner gratuitement à l’école.

Ça prend un minimum de cinq fois plus d’investissements que le 2 millions de dollars qu’on a là pour au moins les cinq prochaines années. ça prend une enveloppe pérenne à cet effet-là , affirme David Couturier.

Les besoins sont aussi criants en santé

La coprésidente de la Coalition de la santé du Nouveau-Brunswick, Bernadette Landry, estime aussi que le gouvernement doit investir dans son secteur. Son groupe est voué à la défense du système public de santé dans la province.

Selon elle, Blaine Higgs doit mettre de l’eau dans son vin et accorder moins d’importance à la réduction de la dette publique.

Ouvrir en mode plein écran La co-présidente de la Coalition de la santé du Nouveau-Brunswick, Bernadette Landry, croit que le gouvernement provincial doit délier les cordons de sa bourse. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Les besoins en santé sont criants. On sait qu’il y a une énorme pénurie de personnel, le gouvernement refuse de leur donner des conditions de travail, des salaires qui ont du bon sens qui vont au moins compenser l’inflation qu’on vit , dit-elle.

Bernadette Landry note que la lutte à la pauvreté et les soins aux aînés méritent eux aussi plus d’attention et de fonds publics.