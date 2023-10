Un pas de plus vers le regroupement des diocèses d’Amos et de Rouyn-Noranda

Le regroupement des diocèses d’Amos et de Rouyn-Noranda franchit un pas important.

Le pape François a accepté la démission de l’évêque d’Amos, Mgr Gilles Lemay, le 16 septembre dernier. Il profite de l’occasion pour unir les deux diocèses sous Mgr Guy Boulanger, qui est l’évêque de Rouyn-Noranda depuis 2020.

Cette décision va dans le sens des consultations menées auprès des diocésains, qui se sont montrées favorables à un regroupement l’hiver dernier.

Rome ayant reçu ça, elle fait un premier pas dans ce sens. C’est souvent comme ça que ça se fait. Au départ, l’évêque est nommé pour les deux diocèses. Les deux diocèses continuent quand même de fonctionner de façon autonome. Étant donné qu’ils ont le même évêque, ils commencent de plus en plus à partager des choses, et on prépare éventuellement le regroupement , explique Mgr Boulanger.

L’évêque âgé de 60 ans inaugurera son nouveau ministère épiscopal le 11 novembre prochain, lors d’une cérémonie à la cathédrale d’Amos. D’ici là, Mgr Lemay agit comme administrateur apostolique. Évêque d’Amos depuis 2011 et aujourd’hui âgé de 75 ans, Mgr Lemay prend sa retraite.

Ouvrir en mode plein écran Évêque d'Amos depuis 2011, Mgr Gilles Lemay, aujourd'hui âgé de 75 ans, prend sa retraite. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Peu de changements

Les diocésains devraient voir peu de changements dans les premiers mois, selon le nouvel évêque d’Amos.

Publicité

C’est sûr qu’étant donné que je suis seul et que nous étions deux, je ne pourrai pas assurer le même niveau de présence qu’on assurait. Et du fait que je connaisse peu le diocèse d’Amos, je vais devoir consacrer du temps pour apprendre à connaître l’équipe et les paroisses. Il y aura donc des réajustements à faire, mais pour le reste, ce sont deux diocèses qui vont continuer de fonctionner de façon assez similaire , indique Mgr Guy Boulanger.

Des synergies et des collaborations pourront se mettre graduellement en place. Il n’y a aucune échéance fixée par Rome pour l’éventuel regroupement.

Une transition harmonieuse

Mgr Boulanger veut tenir compte des dimensions humaines, pastorales et administratives dans ce futur regroupement. Il souhaite une transition harmonieuse.

C’est sûr qu’il y aura des décisions à prendre, tant au niveau des employés que des bâtiments et de l’organisation matérielle. Il y a des choses qui vont changer. Forcément, lorsqu’on crée un seul diocèse, c’est sûr qu’il y aura des sacrifices à faire de part et d’autre. Mais je me présente maintenant comme étant l’évêque des deux diocèses. Je ne suis pas l’évêque de Rouyn-Noranda qui arrive à Amos. Je vais prendre à cœur autant un diocèse que l’autre , assure-t-il.

Le diocèse d’Amos compte 58 paroisses et missions, pour une population catholique de 88 775 personnes. On y retrouve 14 prêtres diocésains, quatre diacres, deux agents de pastorale laïcs.et une dizaine d’employés.