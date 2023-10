L'équipe de l'ONU qui a visité le Haut-Karabakh dimanche, pour la première fois depuis environ 30 ans, n'a vu aucune destruction et n'a recueilli aucun témoignage concernant des violences contre les civils depuis le cessez-le-feu, a indiqué un porte-parole lundi.

Le but de la mission d'une journée, comprenant des représentants de plusieurs agences et services de l' ONU , était d'évaluer les besoins humanitaires dans l'ex-enclave séparatiste arménienne qui a capitulé après une offensive éclair de l'Azerbaïdjan.

Ses membres ont notamment visité Stepanakert, capitale de la région, appelée Khankendi par Bakou.

Dans les parties de la ville visitées , l'équipe n'a vu aucun dommage aux infrastructures publiques civiles, notamment hôpitaux, écoles et logements, ni aux infrastructures culturelles et religieuses , a indiqué le porte-parole de l' ONU Stéphane Dujarric, notant toutefois qu' aucun magasin ne semblait ouvert .

Les membres de la mission n'ont pas vu non plus de destruction d'infrastructures agricoles ni d'animaux morts.

Nos collègues ont été frappés par la soudaineté avec laquelle la population locale a fui et par la souffrance que l'expérience leur a causée , a-t-il ajouté. Toutefois, ils n'ont recueilli aucune information, de la part de la population ou d'autres, sur des violences contre des civils à la suite du dernier cessez-le-feu .

Ils ont souligné la nécessité de reconstruire la confiance , ce qui demandera du temps et des efforts de toutes les parties , a-t-il précisé.

Des destructions à Aghdam

L'équipe de l' ONU , qui retournera régulièrement dans la région, a emprunté le corridor de Latchine, seule route entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, par laquelle ont fui plus de 100 000 Arméniens ces derniers jours .

L'équipe a en revanche pu observer des destructions à Aghdam, qui fait partie des territoires regagnés en 2020, ainsi que des efforts de reconstruction menés par l'Azerbaïdjan.

Après une offensive éclair des forces azerbaïdjanaises en septembre, la quasi-totalité de la population arménienne a fui la république autoproclamée du Haut-Karabakh, qui a annoncé sa dissolution au 1er janvier 2024.

Depuis la fin de l'Empire russe, cette région montagneuse peuplée essentiellement d'Arméniens, qui la considèrent comme ancestrale, fait partie de l'Azerbaïdjan. Elle a proclamé unilatéralement son indépendance en 1991 après la chute de l'Union soviétique, avec le soutien de l'Arménie.

Les séparatistes du Haut-Karabakh se sont opposés pendant plus de trois décennies à Bakou, notamment lors de deux guerres entre 1988 et 1994 et à l'automne 2020. La communauté internationale n'a jamais reconnu la république autoproclamée.