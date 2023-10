Le salaire minimum n’a pas augmenté en Alberta depuis 5 ans

Alors que de nombreuses provinces ont augmenté leur salaire minimum horaire cette année, celui de l’Alberta stagne depuis le 1er octobre 2018 à 15 $ de l’heure. Malgré l’inflation, le gouvernement provincial refuse d’envisager une hausse.

La Colombie-Britannique et le Québec ont accru leur salaire minimum de 7 % cette année. L’Ontario l’a augmenté de 6,8 % le 1er octobre.

En Alberta, la dernière augmentation date des néo-démocrates qui ont fait passer le salaire minimum de 10,2 $ l’heure à 15 $ l’heure en trois ans. Au 1er octobre 2018, la province offrait le salaire minimum le plus élevé au Canada.

La politique d’augmentation rapide, 47 % en trois ans, a toutefois été critiquée par les conservateurs unis qui ont depuis décidé de geler le taux horaire minimum.

Selon Andrea Smith, porte-parole du ministre du Travail, de l’Économie et du Commerce, le gouvernement albertain n’a pas de projet immédiat de changer le salaire minimum actuel. Maintenir le taux actuel donne aux employeurs et aux employés de la prévisibilité et de la stabilité en période de croissance économique et de pénurie de main-d’œuvre , a-t-elle écrit dans un courriel.

Un triste anniversaire pour la Fédération du travail

La justification met en colère le président de la Fédération du travail de l’Alberta, Gil McGowan. Stabilité et prévisibilité pour qui? [Le gouvernement] ne s’inquiète pas de la stabilité des travailleurs. La seule chose prévisible est que les Albertains auront de plus en plus de difficultés à payer leurs factures , s’emporte-t-il.

En août 2023, l’inflation annuelle a atteint 4,2 % en Alberta.

Si les salaires ne suivent pas l’inflation, c’est essentiellement une réduction de salaire. C’est un message cruel que le gouvernement envoie aux citoyens en période d’inflation élevée [...], mais c’est aussi mauvais pour l’économie. Si les travailleurs ont moins d’argent dans leurs poches, ils vont moins dépenser , ajoute Gil McGowan.

La Fédération du travail aimerait une indexation du salaire minimum sur l’inflation.

Stabilité, le maître mot pour les entreprises

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) ne croit cependant pas que cette indexation soit la meilleure solution étant donné les variations récentes de l’indice des prix à la consommation.

Ce dont les petites entreprises ont besoin, c’est un cadre prévisible et stable , indique Andrew Sennyah, analyste principal des politiques pour l’Alberta de la FCEI . Si le gouvernement entend augmenter le salaire minimum, les petites entreprises doivent faire partie des discussions.

La FCEI privilégie de s’attaquer plutôt aux sources des problèmes d'abordabilité comme la hausse des prix de l’énergie et du coût des logements.

Un rapport préparé en 2020, mais seulement rendu public cette année a conclu que l’augmentation du salaire minimum sous les néo-démocrates a conduit à des pertes de 23 000 à 26 000 emplois, principalement pour les 15 à 24 ans et les travailleurs en dehors des grandes villes.

Les auteurs ont toutefois recommandé l’indexation du salaire minimum sur l’indice des prix à la consommation ou sur la hausse des salaires hebdomadaires moyens.