Début de procès pour un père accusé de voies de fait graves sur son bébé

Le procès d'un père accusé de voies de fait grave sur son bébé né en mars 2022 a commencé lundi au palais de justice de Sherbrooke. Le ministère public entend démontrer que le poupon a été victime de maltraitance.

Quelques jours après sa naissance, l'enfant aurait subi des fractures et des saignements intracrâniens.

On parle d'un traumatisme crânien qui aurait été porté envers l'enfant de façon non accidentelle, donc de la maltraitance , souligne la procureure aux poursuites criminelles et pénales à Sherbrooke, Marilène Laviolette.

Le nom du père ne peut être publié pour protéger l'identité du bébé.

Un bébé né en pleine santé, selon sa docteure

La docteure présente à l'accouchement de l'enfant s'est fait entendre lundi. La Dre Bertrand, gynécologue obstétricienne, a indiqué que le bébé était né en pleine santé après une césarienne qui s'est déroulée en douceur.

Une dizaine de jours plus tard, les parents se sont toutefois présentés à l'hôpital, car leur enfant montrait des raideurs aux jambes et il ne buvait plus normalement.

La poursuite compte faire témoigner plus d'une dizaine d'autres personnes au cours des prochains jours, dont une dizaine de témoins experts et trois témoins civils. C'est très très très exceptionnel d'avoir autant de médecins qui viennent témoigner à la cour dans un dossier , souligne Me Marilène Laviolette.

