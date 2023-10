La municipalité de Lorrainville reçoit une aide financière d'un peu plus de 196 000 $ du Fonds provincial régions et ruralité pour offrir un camp de jour à six municipalités voisines.

L’entente vise à pallier le manque de places au camp de jour de Ville-Marie pour les enfants non-résidents.

Le projet, d'une durée de trois ans, a débuté cet été. En tout, 25 enfants de Béarn, Saint-Bruno-de-Guigues, Laverlochère-Angliers, Saint-Eugène-de-Guigues, et Saint-Édouard-de-Fabre ainsi que 50 enfants de Lorrainville et de Duhamel-Ouest ont profité du service cette année.

Une belle réussite, selon Aline Beauregard, conseillère municipale et mairesse suppléante de Lorrainville au moment d’amorcer l’entente.

Ça nous fait voir qu’il y avait un besoin pour ces municipalités. On a décidé que oui, on était capables.

Lorrainville offrait déjà ce camp de jour aux municipalités avoisinantes l’an dernier, mais cette entente vient officialiser le projet.

Les fonds permettent d’organiser des sorties et de payer les moniteurs et le matériel. C’est soulageant de savoir que ton enfant va être pris en charge par des gens compétents et qu’ils vont faire de belles activités , fait observer Mme Beauregard.

Plus d’activités et de rencontres

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saint-Bruno-de-Guigues, Richard Robert. Photo : Gracieuseté

Malgré le léger détour que cela implique pour les parents, le maire de Saint-Bruno-de-Guigues, Richard Robert, estime que cette entente profite autant aux parents qu'aux enfants.

Le fait de rencontrer d’autres enfants du même âge, on trouve que c’est plus avantageux de cette façon-là , indique M. Robert, en précisant que seuls de deux à cinq enfants de sa municipalité ont besoin d’un camp de jour chaque année.

Les gens sont contents que le service soit offert. On sait que Ville-Marie est un pôle central du Témiscamingue et que plusieurs parents y travaillent. C'est un petit détour, mais ça se fait quand même très bien , ajoute-t-il.

Pour répondre aux besoins de certains parents, la municipalité de Lorrainville souhaite offrir un camp de jour pour la semaine de relâche.