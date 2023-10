Le baptême, pratique de moins en moins courante en Mauricie

Les baptêmes sont en chute libre en Mauricie et au Centre-du-Québec. Au diocèse de Trois-Rivières, on recense une baisse de 85 % en 53 ans. Une diminution marquée par le retrait de la religion dans les établissements scolaires.

Nombre de baptêmes au diocèse de Trois-Rivières Année Nombre de baptêmes 1968 3499 1978 3489 2011 1661 2017 1100 2021 525 Source : Diocèse de Trois-Rivières

Le phénomène se fait aussi sentir sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent. [Ce sont] les effets à long terme de la sortie de la religion dans les écoles, ça ne date pas d'hier , explique le prêtre du diocèse de Nicolet, Robert Richard.

La démographie sur le territoire serait aussi en cause. À Trois-Rivières, en 2021, le nombre d’enfants par famille s’élevait en moyenne à 1,7.

Cette diminution, visible depuis le début des années 2000, influence les quelques cérémonies de baptêmes qui se tiennent encore. Il est de plus en plus monnaie courante pour les diocèses de proposer des formules accélérées de sacrements. Nombreux sont les futurs parrains et futures les marraines à eux-mêmes ne pas être baptisés.

On offre un accompagnement au diocèse et dans certaines paroisse pour accompagner ces jeunes adultes-là à vivre la confirmation et le baptême.

Au diocèse de Trois-Rivières, on demeure confiant que la situation ait atteint un plateau. Simon Bournival souligne que la tradition restera dans la région.

Avec les informations d'Edouard Dubois