Propositions hors de prix, soumissionnaire unique ou même absence de soumissions : le processus des appels d’offres publics cause des maux de tête aux villes ou aux organisations qui veulent faire avancer des projets en Abitibi-Témiscamingue.

Phénomène ressenti un peu partout au Québec, la difficulté à octroyer des contrats publics a fait la manchette aux quatre coins de la région depuis deux ans.

À titre d'exemple, la Ville de Rouyn-Noranda est retournée à la table à dessin quand son complexe aquatique a généré une proposition de 60 millions $, soit deux fois le prix estimé.

Au ministère des Transports du Québec, l’agrandissement du carrefour giratoire des routes 111 et 117 à Val-d'Or a été reporté en 2022, parce que les soumissions dépassaient le budget prévu. Douze mois plus tard, le contrat a finalement été octroyé, pour 500 000 $ de plus.

D’autres projets, comme la piste d’athlétisme de La Sarre, n’a tout simplement pas généré d’intérêt, après deux appels d’offres du Centre de services scolaire Lac-Abitibi.

Quant au projet de construction de CPE préfabriqués, il est aussi tombé à l’eau quand l’appel d’offres provincial a dépassé les estimations, freinant la création rapide de 400 places dans la région.

La situation soulève de la grogne chez certains élus, qui accueillent avec frustration des propositions beaucoup plus élevées que prévu. C’est notamment le cas à Malartic, où la construction de la phase 2 du projet de développement domiciliaire des Explorateurs a temporairement été mise sur la glace. La Ville de Malartic prévoyait y investir 750 000 $, mais la proposition la plus basse s’est élevée à 1,6 M$.

On nous sort parfois des propositions à 4, 5 ou 6 fois le prix. On a de sérieux problèmes avec les entrepreneurs de notre territoire. Il va falloir qu’ils comprennent qu’on n’est pas là pour dilapider l’argent des citoyens.

Martin Ferron, maire de Malartic et préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or. (Photo d'archives)

Selon le marché actuel

Martin Ferron soutient que les estimations réalisées par les villes tiennent compte du marché actuel.

On fait affaire avec des professionnels, des ingénieurs qui calculent les coûts en fonction des dernières soumissions, des équivalents de coûts au mètre carré, précise-t-il. Tous les paramètres sont considérés, et oui, on a récemment mis à jour nos estimations pour tenir compte de l’inflation, mais je ne pense pas que les coûts des entrepreneurs ont triplé ou quadruplé. On est capables d’évaluer et on comprend qu’il y a exagération.

À l’UQAT, la hausse des coûts des contrats est aussi une préoccupation. L’université, qui a dû demander à Québec un financement supplémentaire pour un projet à Mont-Laurier, a aussi été contrainte de revoir à la baisse l’ampleur de son projet d’agrandissement à Rouyn-Noranda. La direction est aussi en réflexion pour la construction d’une classe extérieure à Val-d’Or, le seul soumissionnaire ayant déposé une offre de 650 000 $.

On comprend la situation par rapport aux fournisseurs qui nous offrent des prix, mentionne Luc Boisvert, vice-recteur aux ressources à l’UQAT. Les entrepreneurs n’ont pas le contrôle sur les coûts des matériaux. Mais ça rend clairement nos projets beaucoup plus compliqués et ça met de la pression sur le financement et la réalisation de chacun des projets. Nos besoins d’espace sont majeurs et ça crée de la frustration. Ça nous empêche de faire les meilleurs choix pour le développement de notre organisation , souligne-t-il.

Les villes, les pires payeurs, selon l' ACQ

À l’Association de la construction du Québec (ACQ), on se dit bien conscient des enjeux vécus en Abitibi-Témiscamingue pour de nombreux contrats publics. Selon la directrice générale de la section Outaouais-Abitibi-Témiscamingue de l’ ACQ , Geneviève Latulippe, plusieurs facteurs freinent la compétition dans les appels d’offres des villes.

Un sondage auprès de nos membres a démontré que les villes sont les pires payeurs parmi tous les donneurs d’ouvrage, publics ou privés, lance-t-elle d'entrée de jeu. Le paiement dépasse souvent les 90 ou 120 jours. C’est déraisonnable. Ça ne crée pas les meilleures conditions de marché pour recevoir des soumissions. Et quand il y a moins d’offres sur la table, les soumissions reçues sont souvent plus élevées. C’est la loi de l’offre et de la demande. On doit trouver des solutions pour favoriser les paiements plus rapides.

Geneviève Latulippe, directrice générale de l'Association de la construction du Québec pour les régions de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-ouest du Québec. (Photo d'archives)

L’Association de la construction du Québec croit aussi que la pénurie de main-d’œuvre et la hausse des coûts des matériaux sont des facteurs majeurs qui nuisent au marché.

Il y a 11 000 postes vacants au Québec et l’Abitibi-Témiscamingue n’y échappe pas, ajoute Mme Latulippe. Les carnets de commandes des entrepreneurs sont pleins. Ils ont le choix des contrats sur lesquels ils veulent travailler. Ils se sentent souvent obligés de répondre à la demande dans leur région par souci d’appartenance à leur communauté, mais ça devient impossible, faute de bras. Pour ce qui est des estimés, ils ne tiennent pas compte des coûts qui augmentent tellement vite. On parle de 21 % d’augmentation depuis le début de 2021, ce qui est plus rapide que l’inflation.

Un décloisonnement des régions souhaité

L’ ACQ entend suivre avec attention le dépôt d’une réforme de l’industrie de la construction, promise cet automne par le ministre Jean Boulet. On souhaite notamment y voir un décloisonnement des régions et des métiers, ce qui pourrait permettre à des joueurs de l’extérieur de soumissionner sur des contrats et de déplacer leur main-d’œuvre en Abitibi-Témiscamingue.

C’est le temps où jamais de régler cette question. Plus de compétition va amener plus de soumissionnaires et de meilleurs prix , affirme Geneviève Latulippe.